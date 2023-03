El fuerte cruce entre Juan Reverdito y Alfa de Gran Hermano en redes: “Quiero ver si me lo decís en la cara”

escuchar

Las largas horas de aislamiento dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) promovieron la formación de grandes amistades, romances y también enemistades entre algunos de los participantes.

Aunque afortunadamente esos roces nunca pasaron a mayores, sí hubo varios encontronazos que perduraron en el tiempo e incluso se mantienen hasta la fecha. Uno de los ejemplos más claros de esto último es la relación entre Juan Reverdito y Walter “Alfa” Santiago quienes, nuevamente, volvieron a protagonizar una fuerte discusión a través de las redes sociales.

El duro mensaje de Juan Reverdito contra Alfa de Gran Hermano: “En algún momento te voy a cruzar”

A pesar de haber convivido apenas un par de semanas dentro de la casa, Juan y Alfa discutieron a los gritos en más de una oportunidad. Aunque se creyó que las tensiones se diluirían una vez que los dos quedaran eliminados, la vida fuera de la casa solo fortaleció esa rivalidad y, cada vez que estuvieron presentes al mismo tiempo en el estudio de Telefe, fue cuestión de tiempo que comenzaran a pelear.

Esta vez, volvieron a cruzarse, pero a través de las redes sociales. En sus historias de Instagram, el taxista expresó: “Buenas, escuchame una cosa... A vos te hablo, payaso. No solamente sos cag*n que me llamás tres veces de un número privado. No sé quién te dio mi número de teléfono... No solo eso, sino que me dejás un mensaje de voz. Me mojaste la oreja adentro de la casa, te aguanté un mes y le faltaste el respeto a mi nene chiquito. No hice nada, me la banqué pero ahora afuera estamos en la vida real”.

Alfa y Juan volvieron a cruzarse en las redes sociales (Captura video)

Y continuó: “Primero asesorate cómo fueron las cosas. Y soy tachero, ¿cuál es el problema con que sea tachero? Estoy laburando con el taxi, ¿cúal es tu problema? ¿Vos te pensás que porque tenés plata te podés llevar el mundo por delante?”.

Acto seguido, señaló: “Como me dijiste que no puedo pagar un desayuno o una merienda en Pepino porque tengo otra clase social, te voy diciendo algo... Estamos afuera de la casa. Si querés decímelo en la cara, si tenés los hu**os suficientes para hacerlo. Mirá que yo no soy como los exparticipantes de los caretas que salieron, que tenían una visión tuya y se colgaron de tus medias por tener dos minutos de cámara”.

Para cerrar, disparó: “Te equivocaste y encima sos tan cag*n que me llamás por teléfono de un número privado. Encima no te puedo etiquetar porque me tenés bloqueado también. Se ve que se te terminó y que necesitás quilombo. Quiero ver si me lo decís en la cara, en algún momento te voy a cruzar porque laburo trece horas por día. Sos un cag*n, Alfa. Y en algún momento nos vamos a ver”.

Un par de horas después, el sexagenario se mostró en sus Historias de Instagram, en donde compartió un breve video para responder al descargo de Reverdito. “En respuesta a uno que estuvo en Gran Hermano y que lo saqué con 89% de los votos de la gente. Te comento, Juan: yo te dejé un mensaje, sí, porque te comunicaste con un amigo mío, El Mago Sin Dientes, pidiéndole presencias. Le dijiste si te podía gestionar una presencia, unos pesitos...”, dijo, a modo de introducción.

La respuesta de Alfa de Gran Hermano a Juan Reverdito

Y agregó: “Entonces, cómo vos te comunicaste con un amigo mío y él me dijo: ‘Mirá quién me llamó para pedirme presencias, totalmente desubicado’, yo te llamé para decirte: ‘Venite a Pepino, te consigo presencias’, nada más que eso. ¿Tanto te dolió, pibe? No vengas a Pepino entonces, seguí buscándote vos las presencias. Y eso de que ofendí a tu hijo, ¿en qué momento?”.

Finalmente, remató: “Vos no existías para mí en la casa así que te mando un beso grande, Juancito, que estés bien. Que tengas linda vida, yo me voy a navegar ahora”.

LA NACION