Alfredo Arias: "La pandemia nos dio una patada y nos mandó al futuro"

Alfredo Arias en Hablemos de otra cosa. 01:43

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2020 • 22:00

Consagrado en París y sinónimo de vanguardia, el director teatral y régisseur Alfredo Arias volvió a Buenos Aires en plena pandemia del coronavirus y su obra Happyland fue una de las encargadas de reiniciar el teatro porteño. Nacido en Lanús Oeste, formó parte del Instituto Di Tella como artista plástico y vive en Francia desde 1969. Allí fue nombrado Comendador de las artes y las letras y recibió el prestigioso Premio Molière a la trayectoria.

Alfredo Arias en Hablemos de otra cosa. 01:41

Video

"Todo pasa en el arte, toda la historia pasa en el arte. Si alguien quiere entender la cultura española tiene que ir al Prado y recibir como un baldazo de esa pulsión increíble. El arte es eterno y la política efímera. La política teme que el arte le saque potencia. David Lynch va a ser el héroe visionario de este siglo, no Trump. Por eso los artistas se vuelven seres extremadamente peligrosos", afirma Arias.

Alfredo Arias en Hablemos de otra cosa. 00:44

Video

La sala Casacuberta del Teatro San Martín fue el escenario de la entrevista con Pablo Sirvén para Hablemos de otra cosa , programa que se emite por LN+. Con su tradicional sombrero y la elegancia de un dandy dijo al llegar: "¿Te imaginás si me saco el barbijo y tengo los labios pintados de rojo?". Como parte de una generación que habitó el closet, Arias confiesa: "Mi familia no me aceptó nunca. Lo primero que me preguntó mi mamá cuando volví de Francia fue si me había casado. Como si eso pudiera sacarle de encima todos los eventuales fantasmas que se tejió durante mi adolescencia y mi niñez. Yo nunca renuncié a mi personalidad, me avivé rapidísimo dónde estaban los peligros. No se podía hablar de nada que pudiera tocar a la homosexualidad".

Alfredo Arias en Hablemos de otra cosa. 00:26

Video

Su presente es hiperactivo a pesar del contexto. Terminó de filmar Fanny camina, protagonizada por Alejandra Radano e inspirada en la actriz Fanny Navarro; es jurado en el Premio Estímulo a la Escritura, lanzado por LA NACION, la Fundación Proa y la Fundación Bunge y Born; y trabaja en un laboratorio mix-media, un experimento visual que tomó impulso con el confinamiento. El director sostiene: "Para mí esta pandemia nos dio una patada y nos envió al futuro. Estamos en el futuro, eso es lo mejor que podemos pensar. Esto produjo un paréntesis en todas las actividades así que aprovechemos para pensar, para construir, para encontrar nuevos lenguajes y salir más creativos".

Hablemos de otra cosa se emite los viernes a las 22 hs. por LN+ .

Conforme a los criterios de Más información