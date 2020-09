Alfredo Casero empezó a estudiar Derecho y habló de un "golpe de Estado"

Alfredo Casero explicó qué lo motivó a ir al Congreso y explicó por qué comenzó a estudiar Derecho Fuente: LA NACION

Alfredo Casero contó que comenzó a estudiar Derecho y aseguró que considera que el accionar de Sergio Massa durante las últimas sesiones legislativas fue "un golpe de Estado". En una entrevista que dio al portal Periódico Tribuna, el actor habló de la realidad política del país y de sus propios intereses en ese ámbito. Además, habló de su presencia en la marcha del 1 de septiembre frente al parlamento y su discurso en la vía pública: "Cuando fui al Congreso fui a hacer lo que no hicieron los propios legisladores".

Alfredo Casero fue al Congreso y arengó a manifestantes 01:28

La semana pasada y en un clima de mucha tensión, se extendió por 30 días el protocolo que le permite a la Cámara de Diputados seguir sesionando de manera remota en medio de la pandemia de coronavirus. Afuera del Congreso, entre los que se acercaron a expresar su repudio contra la reforma judicial y otras medidas que impulsa el oficialismo, estaba Alfredo Casero. En un video que se viralizó y del que se burlaron tanto Jorge Rial como Diego Brancatelli, se lo ve conversando efusivamente con un grupo de personas.

Ahora, en una entrevista, habló de las razones por las que estuvo presente aquella noche en el Congreso. "No me mueve ninguna ambición política, desconfío totalmente de los políticos, porque creo que tienen que dar más siempre", aclaró, para comenzar. "Cuando fui al Congreso fui a hacer lo que no hicieron los propios legisladores. [...]. "Me mueve la injusticia absoluta y la berretada que están haciendo y un golpe absoluto a la democracia y a la República. Pero lo digo yo, que hice toda mi carrera haciéndome el gordito pelot... Entonces, nadie espera en realidad que diga lo que diga".

Preguntado por cuáles son sus mayores temores sobre la realidad nacional, Casero dijo que "ya hubo un golpe". "El golpe que hubo fue el otro día, al dejar afuera del Congreso a todos" dijo, y aseguró que "dejar en el Congreso callado es un golpe de Estado" ya que "golpeás las instituciones que el Gobierno, que no es más que un Gobierno, está tomando". Luego, añadió: "Es una locura y a la gente no le importa, y hay muchísimos periodistas que hicieron lo imposible para que este Gobierno estuviera".

En una entrevista el actor habló de la realidad social y política y contó por qué estudia Derecho Crédito: Twitter

Además, el actor contó que está estudiando para ser abogado porque está cansado. "Estoy harto de los manejos mentirosos de la cosa oculta, profunda, solamente para algunos. El derecho nace con el hombre, el hombre nace y nace con un derecho. El individuo nace y automáticamente tiene obligaciones y derechos. Ahora, ese individuo el primer derecho que tiene es el derecho humano, todos los derechos humanos, que son, que se reconocieron después de las atrocidades que se hicieron en las últimas dos guerras".

También, Casero se refirió al vínculo del kirchnerismo y los Derechos Humanos. "Hay tres chicos chiquitos, son menores, que en Formosa estaban pidiendo por favor que los dejaran ver al papá que se estaba muriendo. ¿Esos no son derechos humanos?", cuestionó el actor. "Ellos tienen privilegios que nosotros no. Por eso le mandé a Alberto [Fernández] el tuit que le mandé. El tuit fue porque yo tengo una relación con él, peronista, como Juan Carlos Batman, mi alter ego."

Después, el actor explicó las razones del irónico tuit que le mandó al presidente. "Él siempre habla de la calle, la guitarra, que le gusta Spinetta, entonces tenés que tener cierta sensibilidad, no podés ser el presidente de la república y no saber la situación de mie.. que está pasando en Formosa", explicó. "Alberto encima nos presenta al gobernador de Formosa como un excelente gobernador, que es el ejemplo de la República Argentina, etc., etc. Por eso, yo le puse qué podía hacer para que estos chicos vieran a su papá que se estaba muriendo", sumó.

Por último, Casero opinó sobre la gestión pública de la crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus. "Hay algo que no va, que no puede ser: vos tenés el poder absoluto por un DNU. Encima vos decretaste un horror y ahora le echás la culpa a la gente de que no funcionó", lanzó. "Ahí hay una mala praxis, porque ya no es algo que fue consensuado por un montón de gente, es la mala praxis de aquel que dice: 'Esto se va a hacer de esta manera'; como si fuera un rey."