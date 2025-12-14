Araceli González se quebró al hablar en el programa de Mirtha Legrand sobre su relación con Adrián Suar

La actriz Araceli González rompió en llanto al hablar sobre su actual relación con su expareja y padre de su hijo Tomás, Adrián Suar, en la mesa de Mirtha Legrand, luego de que se reactivara la polémica sobre los conflictos de su vínculo.

Al ser consultada sobre la situación, la modelo respondió: “Te lo digo con mucha tristeza. Yo con él no me llevo. Pero no por una elección mía".

Y, al profundizar sobre el tema, no pudo contener las lágrimas: “La parte más dolorosa es la que se queda la prensa y yo con eso no puedo hacer nada. Y yo a veces quedo muy expuesta en situaciones que no tienen nada que ver conmigo y de verdad no tienen que ver conmigo. Yo solté, trabajé mucho para soltar es un hombre que amé con toda mi alma. Y tuve que soltar”.

Tras tomar un poco de aire y disculparse, siguió: “Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo ante estas situaciones. Muchas veces el rol de madre es proteger a nuestros hijos en distintas situaciones. Me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”.

“Yo quiero que mi hijo esté feliz. Él pertenece a una familia de trabajadores y que a veces ser parte de ese medio es muy fuerte cuando son relaciones tan fuertes. Muchas veces me alejé para construirme a mí misma, para dedicarme a Toto y a mi hija. Pido disculpas por llorar, no era mi intención llorar, pero resurgieron cosas”, manifestó.

Pese a su difícil relación con Suar, González expresó su respeto y admiración por su trayectoria profesional: “Es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina. Muchas veces le digo a Toto que no tiene conciencia de lo que fue su papá”.

Una relación tensa

La actriz participó del ciclo histórico de la TV en una semana en donde su nombre volvió a resonar en la agenda mediática luego de sus declaraciones contra su expareja.

La actriz había sostenido que, si bien suele recibir buenos comentarios sobre su ex, el vínculo entre ambos continúa distante: “Tengo muy buenas devoluciones [sobre él]. Codo el mundo es divino; conmigo no, pero está bien. Es su decisión”, afirmó en diálogo con el programa LAM (América TV).

Adrián Suar y Araceli González, una idílica historia de amor que terminó de la peor manera Archivo

Su hijo, Tomás “Toto” Kirzner, dejó en claro días atrás lo que piensa sobre la tensa relación que mantienen sus padres.

“No me genera nada. Es una cosa entre ellos y yo ocupo el rol del hijo, es lo único que puedo decir. Es algo entre ellos dos y yo estoy acá agarrándolos”, explicó. En esta misma línea enfatizó, en que no le corresponde interferir entre ellos: “Tengo una relación con mi mamá y otra con mi papá. Ya se separaron hace mucho tiempo, así que no hay nada en conjunto que podamos tener así”, manifestó en conversación con LAM.