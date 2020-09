Sesión en Diputados: Alfredo Casero fue al Congreso y arengó a manifestantes

El actor Alfredo Casero fue al Congreso y arengó a manifestantes Crédito: Captura de video

2 de septiembre de 2020 • 01:55

Un grupo de personas se concentró esta noche en el Congreso Nacional en repudio a la sesión sin el consenso de la principal fuerza opositora en la Cámara de Diputados. Entre los presentes, se encontraba el actor militante Alfredo Casero que arengó a algunos manifestantes y envió un mensaje al presidente, Alberto Fernández.

Con banderas argentinas y a pesar de las bajas temperaturas y el mal clima en la ciudad, alrededor de cien personas se hicieron presentes y entonaron el himno. El principal reclamo: "Que se respete la Constitución Nacional".

Ante un grupo reducido, Casero tomó la palabra: "Si vos estás en tu casa y no podés venir no vengas, nosotros vinimos. Yo me cago ya en cualquier cosa que me digan, no creo en ninguno de ellos. Lo único que quiero es que haya estado de derecho y que se respete la p... Constitución".

Aplaudido por los presentes, el actor arengó a los manifestantes a llamar todos juntos al Presidente, lo que siguió fue un fuerte insulto para el mandatario.

Esta manifestación se da luego de que el oficialismo decidiera prorrogar las sesiones remotas sin límites en el temario, para debatir de esa manera la reforma judicial, a pesar del reclamo del principal bloque opositor, que impugnó la sesión por considerarla inválida.

La oposición advirtió que el protocolo de sesiones virtuales está vencido desde el 4 del mes pasado y, por lo tanto, todos los debates en el recinto deberían haberse celebrado de manera presencial. Sin embargo, los diputados presentes en el recinto figuraron como "ausentes" durante todo el debate. Juntos por el Cambio irá a la Justicia.