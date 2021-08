Alfredo Casero dijo que Alberto Fernández actúa como “un remisero”, y disparó: “No debe ni saber las tablas”

Fiel a su estilo, el actor Alfredo Casero descalificó en televisión al presidente Alberto Fernández, a quien tildó de “tarado”, y lanzó: “Muchas veces me pregunto: ‘¿Hasta cuándo yo tengo que decir lo que está mal y trabajar para este tipo?’. Lamento muchísimo que hayamos llegado a esto, pero prefiero a Cristina Kirchner, que es un ‘rival’ un poco más interesante que este tipo”.

Al conversar con TN, el comediante argumentó su crítica contra el mandatario: “No es más que un remisero, con el perdón de los remiseros, que te dice lo que está pasando como si fuera en el asiento de adelante. No representa absolutamente nada. Ni gastaría tiempo en este tipo”.

Ante los dichos, el conductor Diego Sehinkman le pidió “respetar las investiduras”, pero Casero retrucó: “Una persona que no ve lo que pasa alrededor es tarado. Dice una cosa y, después, otra. Toda esta gente no sabe actuar. Por alguna causa, Karol Wojtyla (el papa Juan Pablo II) y Ronald Reagan eran actores. No digo que todos los actores vayan a ser presidentes, porque tienen lo suyo, pero mínimamente tienen una idea de comunicación”.

“¿Yo le tengo que respetar la investidura a este tipo, cuando él me falta constantemente el respeto a mí como ciudadano? Ellos me piden a mí obediencia civil y son todos montoneros”, siguió. Y fue más allá: “Si hoy los montoneros estuvieran enfrente de esta gente hubieran metido, como ya hicieron, en un agujero a más de cuatro y los hubieran dejado pudrirse ahí. Los que manejan son los montoneros, y no pueden negar de lo que se vanaglorian”. “Perdón si me excedí, igual creo que no lo hice y que me quedo corto”, remarcó el actor.

Luego, se refirió al reciente discurso de Fernández en el que dijo que “sigue manteniendo viva su vocación de revolucionario”. “¿Qué revolución?”, disparó, elevando el tono de voz. “¿Qué revolución hizo este tipo? ¿Qué, ahora ganaron el poder y las personas se tienen que quedar calladas mientras ellos mienten absolutamente?”.

Indignado, Casero resaltó: “Yo ya peleé contra la dictadura de los militares: ¿Ahora me quieren hacer pelear contra otra dictadura, la de los idiotas que piensan que todos somos estúpidos? ¿De qué revolución habla si es un mediocre que no debe ni saber las tablas? No aguanto más que esta gente insulte mi inteligencia”.

Sobre ese punto, enfatizó en que Fernández “no entiende que las revoluciones se hacen de abajo para arriba”. Para él, los presidentes no deben hacer una revolución, sino conducir el país. “Quiero una república, no una revolución. ¿Revolución contra quién? ¿Contra mí, contra la gente que trabaja, contra el que piensa diferente? ¿Qué significa ‘revolución? ¿Mentirme en la cara? ¿Ser un psicótico que dice exactamente lo contrario de lo que dijo la semana pasada? El sociópata pretende que yo sea estúpido”.

El actor contó que su militancia comenzó en 2013 contra lo que “todos los periodistas le tenían terror, que era [el programa de TV] 6,7,8″. “Tuve que mudarme porque prendieron fuego una rueda de camión en la puerta de mi casa”, recordó entonces, e -irónico- siguió su relato: “Me encanta que me odien porque hay que odiar a alguien que piensa diferente. Ódienme, que está bien”. Y sobre este último punto, bromeó: “El Gobierno piensa que los que votan en contra son viejos de 70 años con un caniche”.

Según puntualizó, él hizo “pomada” su carrera por manifestar lo que piensa. De todos modos, se considera “absolutamente fuera de la política”, y disparó: “Nunca en la vida me ofrecieron una candidatura porque no podrían manejarme. Necesitan gente que sea soldado de uno”.

En línea con esto, opinó que tampoco cree en Juntos por el Cambio: “Me dan a [Facundo] Manes, que no se quién es. No los entiendo. Apareció de la nada. Cada vez que veo a los de Juntos por el Cambio, a los radicales o a [Martín] Lousteau se me paran todos los pelos de la cabeza. No lo voy a tragar jamás y no le creo”. Siguiendo con ese pensamiento, lanzó: “La única vez que hablé con [Horacio Rodríguez] Larreta no me dio bola porque le hablé bien de [Mauricio] Macri”.

En otro tramo de la entrevista, Casero señaló que el símbolo de la “V” no es peronista, sino que los antecede y que incluso “la usaba [Winston] Churchill”, y lanzó: “Que un tipo diga que la “V” es de la vacuna, de la victoria y del peronismo nos deja afuera a todos los que no confiamos en la vacuna y en todo el trabajo que se hizo mal”.

