Alfredo Casero: "El caserismo es mucho más groso que el macrismo"

Siete kilómetros de camino de tierra separan a Alfredo Casero de la civilización. Pampo y Tonito, sus cachorros reciben a Hablemos de otra cosa para una charla a fondo con Pablo Sirvén.

"Dady Brieva hace propaganda política porque quiere quedar bien con alguien o andá a saber por qué. Cosa de él". Con una trayectoria enorme como humorista, Casero ocupa el centro de la escena también por sus posturas políticas. No es el único cómico que se expresa abiertamente en este sentido, pero se distancia de su colega desde lo ideológico y lo artístico: "Yo no me encasillo, cuando te encasillás terminás siendo un Midachi".

Uno de sus hits más polémicos fue la metáfora del flan sobre el estado proveedor y los planes sociales: "Los K también padecieron el tema del flan, no es anti K. No hay que darle un plan a una persona, hay que darle un plan a una familia", explica Casero. "La política no me separó de los que quiero, me separó de amigos que no sirven, de gente que dice ser amiga. Hay actrices a las que voy a amar toda la vida sigan a quien sigan. La gente también toma la determinación de quererte o no quererte por lo que pensás. Diego Capusotto es un hermano, cuando estoy aburrido y no se qué ver miro a Capusotto", afirma Casero en la entrevista para LN+ .

Interesado en la fisiología del humor, en la mecánica, en la siembra y la producción agrícola, en la música y en las artes plásticas, prepara su segundo show por streaming diseñado para los tiempos de pandemia y cuarentena : "Si sos artista tu vida entera tiene que ser una obra de arte. La mia va bien, siempre explotando, siempre con otras cosas".

Se reconoce un ser político, pero no partidario: "Hasta que no volvamos a tener las libertades aseguradas van a tenerme haciendo política por la libertad, no por un partido. Ni Macri debe creer que exista el macrismo, el caserismo es mucho más groso que el macrismo".

Atrás quedaron los doscientos días de una internación de la que pensó que no iba a salir: "Vivo con la disponibilidad de un condenado a muerte. Ya pasé por el lugar donde lo tenía todo perdido. Mis hijos venían a reírse conmigo porque me iba a morir. No voy a ir en contra de mi biología para ser la persona que no soy. El fusible que pone el cuero gratis se llama Casero y soy yo con los problemas que eso acarrea. Es normal y natural que te puteen, prefiero eso a perder la libertad".

Hablemos de otra cosa se emite por LN+ los viernes a las 22 hs.