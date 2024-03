Escuchar

Alfredo Casero se reencontró con Uruguay luego de varios años de enemistad. El reconocido actor argentino llegó a Montevideo para presentar su espectáculo The Casero Experimendo (que tendrá lugar el 26 de abril en el Teatro Stella) y fue consultado en TV sobre el malestar que varias de sus opiniones habían causado en el país vecino.

“Deberíamos blanquear”, comenzó diciendo Casero con humor al inicio de la entrevista en el programa Algo contigo. El comediante quiso poner blanco sobre negro la verdad sobre su vínculo con los uruguayos, y el equipo del programa lo acompañó a meterse de lleno en el tema.

El comediante Alfredo Casero aclaró lo que piensa sobre los uruguayos Enrique Villegas - Archivo

Casero empezó por aclarar uno de sus dichos más polémicos, que se remonta a 2017. En aquella oportunidad, el actor había advertido: “A los que van de vacaciones a la República Bolivariana de Uruguay, cuiden a los chicos, recuerden a Lola Chomnalez ”, en referencia al femicidio ocurrido en Valizas en diciembre de 2014.

Las reflexiones del actor sobre el caso tuvieron lugar en una entrevista con Anahí Lange en el ciclo de Canal 4 de ese país, donde catalogó aquel crimen como “muy terrible” y, además, remarcó que “la piba [Lola Chomnalez] tendría la edad de mi hija Minerva, que cuando lo escuchó por la radio lloraba”. Además, Casero reveló que se mantuvo en contacto con una mujer vinculada al caso que le aseguraba que “se tapó todo”. “La mujer me dijo ‘cambiaron no sé cuántas veces de juez y nadie se hace cargo’”, aseguró. Sus dichos no fueron bien recibidos por el pueblo uruguayo.

Según el relato de Casero, “si le llegaban a afanar una bicicleta en Rocha a uno del consejo deliberante a los cinco minutos lo tienen agarrado del culo [sic] y la devuelve, y con esto no pasaba nada”. El actor recordó que tras sus declaraciones recibió una “catarata de odio” que lo llevó a arremeter contra los uruguayos. “Cuando yo veo odio del otro lado, agarro la raqueta. Soy tenista en eso”, agregó.

Sin embargo, en esta nueva visita a Montevideo, Casero se mostró conciliador y aclaró que “ahora cambiaron las realidades”. Además, el artista se refirió al actual presidente uruguayo: “Lacalle no va a ir a decir a la Argentina: ‘¡qué lindo la Argentina pero qué cagada los argentinos!’, en sarcástica referencia a unas declaraciones que hizo Lucía Topolansky en 2018. La entonces vicepresidente uruguaya, en diálogo con TN, había expresado que “La Argentina es rica, tiene de todo, pero también tiene a los argentinos”, lo que en su momento disparó el enojo de Casero.

Alfredo Casero: "El amigo de mi enemigo es mi enemigo" Enrique Villegas - LA NACION

Además, el artista apuntó contra el gobierno uruguayo que encabezaba José Mujica y lo definió como “su enemigo” porque acompañaba a las administraciones kirchneristas. “El amigo de mi enemigo es mi enemigo. Si mi gobierno está haciendo pelota a la gente y viene otro de afuera y lo aplaude y lo apoya (es mi enemigo)” , justificó.

“Si están enojados, lo lamento. Todo lo que salga a la luz tiene que ser festejado porque acerca a la verdad. Perdón si alguno se enojó, pero jódanse. Si a mí me enoja algo me tengo que joder. No te vas a hacer problema con una cosa así”, expresó y dio por terminada la conversación sobre su relación con los uruguayos.

