Amalia Granata fulminó a la China Suárez por un video en medio del escándalo: “Provocador y de mal gusto”

Amalia Granata se metió a dar su opinión en el escándalo de la semana entre Wanda Nara, María Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi. En el piso de Polémica en el bar (América), la panelista analizó un video que la actriz subió a sus redes sociales.

Primero, Granata comentó la publicación de Nara en Instagram que, el sábado pasado, desató la polémica: “Otra familia más que te cargaste por zorra”. “Entiendo el dolor de Wanda, el posteo en caliente, yo siempre digo ‘el que se enoja pierde’, las cosas se hacen en frío. Tenés que agarrar el teléfono y ponerle un candado hasta que se te pase la calentura. Pero ‘te cargaste una familia’... La familia son los hijos de Wanda también. Van a buscar en Google y les va a salir todo esto. Se van a sentir expuestos por todos los programas del mundo por la madre. La familia no la arruinó solo la China Suárez y su marido, sino ella exponiendo todo lo que está exponiendo”, criticó.

Hacia el final del programa, Mariano Iúdica introdujo un video que la China Suárez, señalada como la tercera en discordia en la crisis matrimonial, publicó en sus redes. “Ella, hace dos días, postea sugerentemente una canción que dice ‘los dos en París’. Es buscona”, señaló el conductor del ciclo. Ante esto, la diputada santafesina opinó sobre la grabación: “Chicos, ¡se lo está cantando al pibe! Es obvio”. Y marcó un gesto de la actriz que le pareció innecesario. “El guiño es terrible. Es provocador y de mal gusto”, agregó, contundente.

El video muestra a Suárez haciéndose las manos y cantando la canción “París”, interpretada por la artista mexicana Ingratax. Lo que podría haber sido una inocente publicación cobró un nuevo significado tras el estallido del Wanda y la filtración de chats que la China habría intercambio con Icardi. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo en alguna parte del mundo donde no te conozcan”, le escribió la actriz al jugador del PSG a través de Telegram, entre otros mensajes que fueron revelados en Los ángeles de la mañana (eltrece).

La palabra de la China Suárez

Este miércoles, Suárez decidió hacer un fuerte descargo luego del tsunami mediático que se desató en los últimos días. “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, expresó desde sus historias de Instagram. “He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”, continuó.

En su extenso posteo, sostuvo: “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”.

Así comenzó la China Suárez su descargo en Instagram Instagram: @sangrejaponesa

Además, apuntó, sin nombrarlo, contra Icardi: “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté. Tener que contar esto habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es totalmente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación. Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”.