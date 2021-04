Amazon Prime: cinco raras películas de terror que todavía no viste

Amazon Prime cuenta con un repertorio de series y películas inagotable. Tanto así que a menudo resulta complejo encontrar algo para ver entre tantas opciones. Como si esto fuera poco, algunos de los contenidos suelen pasar desapercibidos y son pocas las personas que logran encontrarlos y disfrutar de ellos.

Por eso, estas cinco películas de terror que permanecen ocultas en medio del catálogo son la opción ideal para redescubrir al género, ver durante una tarde de lluvia o en una noche de cine casero y sumergirse en algunas perlitas que la plataforma tiene diseminadas por su catálogo.

1. The Midnight Man

Películas de terror ocultas en Amazon Prime: The Midnight Man

1956, un juego de niños no sale como se esperaba y en medio de la noche invocan a un temible espíritu que juega con las mentes de quienes lo llamaron y los tortura antes de matarlos. El tiempo pasa, el misterio no se resuelve y todo parece haber quedado en el olvido hasta que el juego es abierto por accidente y Midnight Man es invocado nuevamente. | Ver The Midnight Man

2. In Fabric

In Fabric, una de las propuestas más inquietantes de la lista

Protagonizada por la aclamada Marianne Jean-Baptiste y Gwendolyn Christie, In Fabric cuenta una incómoda historia que tiene lugar en un local de ropa. Luego de que una mujer comprara un vestido que oculta una devastadora maldición, las consecuencias que vivirá a partir de ese momento hacen de esta película una opción apta para unos pocos. | Ver In Fabric

3. The Lazarus Effect

Películas de terror ocultas en Amazon Prime: The Lazarus Effect

Olivia Wilde y Mark Duplass protagonizan una película de terror donde ambos logran descubrir una fórmula que trae a los muertos de vuelta a la vida. Un evento desafortunado los obligará a probarlo en humanos antes de tiempo y abrirle las puertas a una fuerza maligna que convierte a esta en una historia de terror imperdible. | Ver The Lazarus Effect

4. La invasión

La invasión, remake de su original de 1978, es una de las perlitas escondidas en Amazon Prime

Invasion Of The Body Snatchers fue una película muy popular en el año de su lanzamiento, 1978. Esta remake se apega al relato original pero con un dejo de modernidad. Tres amigos deciden hacer una serie web sobre los vecinos de su pueblo y descubren que muchos de ellos estaban siendo asesinados y reemplazados por criaturas hechas a su imagen y semejanza con el objetivo de dominar el mundo. | Ver La invasión

5. Siniester

Películas de terror ocultas en Amazon Prime: Siniester

Un escritor de crímenes se muda a una casa donde una familia murió en circunstancias muy misteriosas. Revisando el material, descubre que varias personas habían sido asesinadas en esa propiedad años atrás. Con elementos sobrenaturales y una amenaza inminente, él y su familia harán lo imposible por sobrevivir y descubrir qué fue lo que pasó en ese lugar. | Ver Siniester

