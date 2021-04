El exabrupto de Iván Noble al hablar de Susana Giménez

Este miércoles Susana Giménez sorprendió con sus declaraciones, al decir que no iba a vivir en “Argenzuela”. En seguida le llovieron las críticas por sus palabras. Uno de ellos fue Iván Noble, quien a través de Twitter lanzó un exabrupto contra la conductora.

La Diva opinó sobre cómo ve el país y fue categórica en su decisión de mantenerse alejada de este lado del Río de la Plata por un tiempo. A su vez indicó que se iba a vacunar en Uruguay con “la Pfizer”.

Así, el músico se mostró sin filtro con la conductora luego de escuchar sus declaraciones sobre la situación sanitaria y social que atraviesa la Argentina¿. “Y quién mier… la va a extrañar, Doña?” arremetió contra Susana en Twitter.

Iván Noble arremetió contra Susana Giménez por sus dichos sobre la situación de la Argentina

Cabe recordar que el año pasado cuando Susana decidió instalarse en Punta del Este, el cantante había apuntado contra ella. “A mí me importa un carajo lo que diga. Por mí que se vaya a Etiopía. Me da lo mismo”, afirmó en Sobredosis de TV (C5N).

“Siempre me pregunté por qué se le da tanta entidad al discurso de personas que son muy ignorantes, que tienen astucias televisivas muy grandes y por eso son lo que son. Eso son: personas de la tele que fueron muy astutas, no más que eso. No es gente que haya estudiado, que haya ejercido. Hablan como hablan en los bares los borrachos”, dijo en referencia a la conductora.

“No quiero vivir en Argenzuela”

En esta semana, durante una entrevista que le hizo Jonatan Viale en Radio Rivadavia, Susana se refirió a las distintas restricciones que anunció el Gobierno nacional durante los últimos días para controlar la segunda ola de Covid. “Si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela, definitivamente. Sé lo que significa eso, trabajé mucho en Venezuela, lo veo ahora y se me caen las lágrimas”, había asegurado. No obstante, descartó quedarse a vivir para siempre en Uruguay.

Susana Giménez: “No voy a vivir en Argenzuela”

Susana también lanzó unos palitos contra las medidas dispuestas por el Gobierno de Alberto Fernández: “La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de recibir bonos y mendigar, no es así. En cierta manera, se perdió la cultura del trabajo porque la gente se acostumbra a que si no lo tiene, le dan un bono”.

“La Pfizer”

Susana adelantó que el 24 de este mes se va a vacunar con “la Pfizer” en ese país. Al escuchar esto, Graciela Alfano salió a opinar sobre el tema. “Si Susana considera que eso es lo que debe hacer [esperar en otro país que le apliquen la dosis] es su decisión, y deberá afrontar las consecuencias. Me causa gracia. No me estoy burlando de ella, sinceramente me da risa. No entiendo cuál sería la diferencia entre vacunarse acá o allá. ¡Las vacunas son iguales! Tienen la misma efectividad en un lugar que en otro. Además, si hubiese estado acá ya la habrían según su franja etaria”, apuntó, picante.

Y arremetió a que la Argentina “es el país donde estamos, donde vivimos, donde ganamos nuestro dinero”, con un nivel de ciencia increíble.

LA NACION