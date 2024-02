escuchar

Ana Rosenfeld fue internada de urgencia este martes, según adelantó Ángel de Brito desde el sillón de LAM (América TV). La letrada sufrió un accidente automovilístico que terminó por complicar su estado de salud. Afortunadamente, no pasó a mayores y estaría estable. Cabe destacar que no atraviesa su mejor contexto laboral, ya que fue suspendida por la Justicia en 2022 tras abandonar el patrocinio a Juan Darthés.

Al inicio del programa de espectáculos, de Brito comentó: “Ana Rosenfeld tuvo un accidente vehicular. Está bien, no está grave. Estaba hablando con ella hasta recién. Fue hace un rato y la trasladaron al Hospital Alemán”. Acerca del proceso de atención, el periodista refirió: “Se está haciendo todos los chequeos. Tuvo un leve traumatismo”.

En tanto, el conductor explicó que el cronista del programa la fue a buscar a la puerta del centro médico, pero no quiso hablar frente a la prensa. Más tarde se comunicó con Ángel y detalló que asistió al control médico con su hija. “Chocó con el auto y después fue a atenderse, porque tenía un dolor. Una persona que estaba en el Alemán me contó que la pasaron rápido, fue atención VIP, estaban todos re calientes. Se adelantó seis personas”, dijo de Brito y agregó: “Me escribió y me contó: ‘estoy bien, tengo un traumatismo leve, más tarde me voy a mi casa’”.

El complejo presente laboral de Ana Rosenfeld

La abogada de los famosos no atraviesa su mejor momento, ya que todavía continúa con una restricción por parte de la Justicia tras renunciar como patrocinadora de Juan Darthés. En 2022 su matrícula fue suspendida y por ende, la capacidad de ejercer en todo el territorio nacional durante un año por “falta a la ética y violación del secreto profesional”.

Todo sucedió tras la denuncia del abogado Francisco Onetto y la decisión final fue confirmada por la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires. A finales del 2020 en LAM, ya con conocimiento que podría recibir una demanda, justificó: “Hace dos años estuve frente a una gran encrucijada, tuve que tomar una determinación muy importante que era o seguir mis principios éticos y morales como mujer o priorizar la profesión de abogacía. Esto motivó una denuncia en el Colegio de Abogados, porque un abogado al que no le quiero dar entidad creyó que lo que estaba haciendo era violar un secreto profesional, cosa que nunca hice porque ni conté los interines, ni los motivos por los cuales yo me alejé de la defensa. Simplemente. dije que se había quebrado una relación de confianza”.

Ana Rosenfeld tiene la matrícula suspendida por abandonar su defensa a Juan Darthés frente al juicio de Thelma Fardín Archivo

Si bien apeló y eso le permitió trabajar durante un tiempo más, la Corte Suprema desestimó su pedido y confirmó la sentencia original. Según se dio a conocer, la letrada aceptó patrocinar a Darthés sin conocimiento de que la denunciante era Thelma Fardin. Cuando ella tomó conciencia, dejó la defensa y la Justicia entendió que abandonó a un cliente y que tenía mucha información acerca de él.

Lo cierto es que la suspensión de Rosenfeld, que se venció en el 2023, se renovó en diciembre por seis meses más debido a que su defensa, Mariano Cúneo Libarona asumió como Ministro de Justicia de la Nación en la administración de Javier Milei. De esta forma, quedó bajo estricta observancia.