Tristeza en Gran Hermano: así le comunicaron a Manuel Ibero la muerte de su perra

Manuel Ibero, participante de Gran Hermano Generación Dorada, se enteró del fallecimiento de su perra llamada Ámbar y rompió en llanto. De inmediato, sus compañeros se acercaron para saber por qué tenía dicho desconsuelo hasta que se enteraron de la muerte del animal.

Lo primero que atinó a contar Ibero son las causas del deceso: “Falleció repentinamente y no sufrió”. Acto seguido, mientras intentaba caer en la cuenta de lo sucedido, comenzó a relatar la historia de su mascota, quien tenía seis años.

El desconsuelo de Manuel Ibero

“Tenía que estar yo. La tenía que despedir. De todas las cosas que pensé al entrar acá, la única que no pensé fue esa”, se lamentó el participante, quien entró en shock al enterarse de la noticia del deceso de su Golden retriever.

A pesar del pésame de sus compañeros, Manuel necesitó de varias horas para procesar la pérdida de su compañera. “No se tenía que ir ella. Hace 70 días que no estoy con ella, ¿qué voy a hacer cuando vuelva a mi casa?”, dijo.

Ámbar, la perra de Manuel de Gran Hermano

Tras el anuncio de Gran Hermano, Ibero barajó la posibilidad de abandonar la competencia: “No sé si voy a poder con esto. De todas las cosas que podían pasar, pasó la peor... No se tenía que ir ella”.

Grecia Colmenares se quebró en llanto al enterarse la muerte de la perra de Manuel

Luego de comunicar la lamentable noticia, varios de los participantes empatizaron con Ibero, como Grecia Colmenares, quien se largó a llorar desconsoladamente, siendo este uno de los momentos más conmovedores de la vigente edición de Gran Hermano Generación Dorada.