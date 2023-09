escuchar

Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido artísticamente como “El Polaco”, disfrutó de unas vacaciones de desconexión al lado de su hija Sol, que tuvo con Karina “La Princesita”. El intérprete de “Ya no quiero verte” compartió en su perfil de Instagram los momentos más icónicos de su viaje, como la visita a la Torre Eiffel, su asombro al ver el ticket final tras almorzar; o el divertido video que protagonizó artista desde Euro Disney.

“Decir que te amo, me queda corto, Solcito”, expresó El Polaco, en un sentido mensaje que le dedicó a su hija, junto a una foto de ambos mientras brindan en un restaurante. “Lo único que puedo decir es que fuiste mi primer amor y alegría. La personita que Dios mandó a mi mundo para demostrarme que él existía. Gracias por tu amor incondicional y perdón por muchas veces fallar”, continuó el artista.

Este posteo se trató de una de las publicaciones que compartió el dúo familiar, que demostró mantener una relación muy cercana y cómplice a través de los archivos de su travesía en Francia. Luego de visitar la Torre Eiffel en “la ciudad del amor”, El Polaco y Sol disfrutaron de un divertido día en Disneyland París.

Según las publicaciones que ambos compartieron, se observó cómo padre e hija disfrutaron de un viaje familiar. En su visita a Euro Disney, el artista y Sol aparecieron sonrientes frente al imponente castillo de Disneyland París, al lado de personajes emblemáticos y al posar con la icónica frase de Buzz Lightyear: “Yo infinity and beyond!” (”Al infinito, ¡y más allá!”).

Además, el intérprete de “Deja de llorar” protagonizó un divertido video para cerrar las vacaciones con su hija. “Gracias, país. Gracias, Disney. ¡Nos vemos!”, expresó el artista con un beso final, que desató la risa de Sol, quien lo filmó.

En medio de sus vacaciones, El Polaco y su hija Sol fueron a almorzar a un restaurante en la ciudad de París, pero el desenlace no terminó como esperaban. Ambos se sentaron en Fleur, donde la adolescente ordenó un plato de salmón con salsa pesto. “Creo que es lo más rico que probé en mi vida”, expresó, aunque advirtió un detalle que no le convenció demasiado. “Lo acompaño con café y ¿me vino en vaso de vidrio? Cara de que café y pescado no es una buena combinación”, señaló.

Pero, al parecer, el plato del Polaco se retrasó más de lo habitual y decidió cambiar su elección y sustituir el salmón por una burrata “sin pensar en el precio”. Posteriormente, Sol compartió la reacción de su papá al ver el ticket de su almuerzo.

“¿Por qué no pensamos en el precio?”, se lamentó, mientras el intérprete de “Deja de llorar” mostró el papel que indicó una factura total de 84 euros. “La cara con el precio final somos todos los argentinos cuando hacemos la cuenta al cambio”, expresó uno de los admiradores del artista, que acumuló más de dos millones y medio de seguidores en Instagram, acerca de su reacción.