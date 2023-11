escuchar

Pitty, la numeróloga no deja de sorprender con los resultados de cada una de sus lecturas. Después de anunciar una serie de predicciones sobre Fátima Florez y Javier Milei, este miércoles vaticinó qué famosa de la televisión será abuela pronto y dejó anonadado a más de uno.

La especialista en números estuvo invitada en Mañanísima (eltrece), ciclo que conduce Carmen Barbieri, para hablar del contexto actual, pero terminó revelando el futuro de Fede Bal y dejó a la capo cómica sin palabras. “En el 2024 vos tenés un año 6, es un año hermoso, porque a vos te va a permitir sentir que empezás a ordenar tu familia, a ordenar tu vida”, lanzó.

Y añadió: “Un año tranquilo, un año donde vos vas a poder empezar a hacer cosas con mucha cintura”. Sin embargo, nadie esperaba lo que siguió después. “Tengo una noticia para darte, puede ser la posibilidad de que te prepares para convertirte en abuela”, avizoró.

Al escucharla, Barbieri no pudo contener su felicidad. “Me encantaría”, dijo y Pitty continuó explicando: “Porque tenés el número 6... Tendría que hacerle los números a Fede, pero tenés ‘la familia, la prosperidad’, gente nueva de la familia que se incorpora a tu vida, quién te dice hasta un casamiento. Va a haber un festejo familiar, después de la segunda mitad del año, con una noticia que a vos te deja muy contenta”.

Flor Díaz es la nueva novia de Fede Bal (Foto: Instagram/@flordiazok)

La predicción de Pitty ocurrió después del 19 de noviembre, día en el que Fede Bal anunció su noviazgo con la bailarina Florencia Díaz, pese a que semanas atrás había asegurado que tras la escandalosa separación de Sofía Aldrey no quería formar pareja por un largo tiempo.

Fue el amigo influencer de los famosos, Pepe Ochoa, quien contó en LAM (América TV) que el protagonista le estaba escribiendo un mensaje debido al enigmático de aquella noche sobre quién era la mujer que tenía de fondo de pantalla. “Fede Bal me está hablando”, dijo y leyó el texto que le envió su amigo: “Te quiero contar que estoy de novio. Mi novia es Flor Díaz y la del fondo de pantalla es ella, te lo digo porque no quiero que me vinculen con gente que nada que ver”.

La predicción de Pitty, la numeróloga sobre Fátima Florez y Javier Milei

Como al comienzo de esta semana Fátima Florez confirmó que continuaría con sus responsabilidades laborales, pese a ser la primera dama, en diálogo con LAM (América) Pitty utilizó su conocimiento y predijo grandes cambios en la vida de Florez junto a Javier Milei, los cuales comenzarían a partir del mes próximo.

“No la veo haciendo teatro. La veo haciendo cositas, una, dos o tres cositas y chau. Por un tiempo creo que lo abandona, sí. Ella va a tener que decidir para qué lado va a querer ir. Ella tiene un muy buen año, empieza en diciembre”, señaló.

Además, no descartó la llegada de un embarazo para consolidar su amor: “Yo creo que empieza a disfrutar a partir del mes 12. Y te voy a decir más, no me sorprendería que haga un tratamiento para ser mamá. Me parece que la vida de Fátima le pega un giro, empieza a ser protagonista”.