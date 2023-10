escuchar

En medio del raid mediático que la tiene como protagonista en los últimos días, Andrea Rincón continúa con declaraciones que la colocan en el centro de la escena. En esta ocasión, fue ella quien reveló una particular anécdota que compartió con Charly García, que surgió a partir de su fanatismo y la que los llevó a crear una particular competencia.

Andrea Rincón es una verdadera caja de sorpresas si de anécdotas vividas se trata. Una de ellas la llevó a ser parte de uno de los escándalos de la semana, luego de que en PH, podemos hablar (Telefe), Belén Francese revelara un acercamiento que tuvieron en una noche de fiesta, lo que generó la furia de la exvedette. Pero ahora, fue ella quien expuso una vivencia que recordó con risas y cierto recelo, al referir a un gran dolor de su pasado.

Andrea Rincón compartió una particular anécdota con Charly Garcia Instagram: andrearincon_top

Invitada a Noche al Dente (América), donde la dinámica del programa propone realizar un “disco de tu vida” de los invitados con las canciones que los marcaron, la actriz eligió entre su lista a “Hablando a tu corazón”, de Charly García, una tema con el que refirió al gran fanatismo que tiene por el ídolo argentino.

En la misma línea, reveló que cuando tenía 14 años, guiada por el amor que sentía por el músico decidió entrar a su casa. “Ahora voy en cana, igual ya se lo dije a él. Me metí y le escribí en la puerta de la casa el nombre de mi novio de ese momento y ‘mamá te amo’ y ‘Garza te amo’, que era mi hermano”, recordó sobre aquel entonces, que vivió como una aventura. Pero la anécdota no terminó ahí, sino que esta fue el puntapié inicial...

Según el relato de Andrea, al momento que se sinceró con Charly y le contó este particular recuerdo de su adolescencia, el músico reaccionó de una forma inesperada para ella. “Me dijo por qué no puse ‘papá te amo’. Y me empezó a indagar como (Gabriel) Rolón. ‘¿Por qué mamá te amo y no papá te amo?’. Y yo le conté que no me llevaba muy bien con mi papá en ese momento. Él me empezó a contar su historia y terminamos diciendo: ‘A ver quién tiene más internaciones psiquiátricas’”, expresó entre risas.

Fer Dente no dudó en indagar acerca de quién había ganado aquella particular competencia. “Le gané”, sentenció Rincón, entre risas, aunque inmediatamente expresó que no es una disputa que le genere orgullo, debido al gran malestar que pasó tanto por sus excesos como por los problemas psicológicos que atravesó. Por supuesto que la anécdota terminó entre risas.

La salud de Charly García en el foco de atención

En los últimos días, la salud de Charly García fue tema de discusión en el mundo de la música. Fabiana Cantilo, en diálogo con LA NACION, denunció que no podía ver al músico, debido a las restricciones que pondría su círculo íntimo, encabezado por su familia y su pareja, Mercedes Iñigo. Luego le siguió Nacha Guevara, quien en PH, Podemos hablar (Telefe) afirmó que era “un muerto en vida”.

Ambas declaraciones llevaron a una gran preocupación por el aclamado músico de 71 años, cuya salud estuvo atravesada por el consumo de sustancias, que derivó en diversas internaciones. En los últimos años, su malestar incidiría en cuestiones propias de la edad, según su círculo íntimo.

Charly García en su cumpleaños, el 23 de octubre del 2022 Gerardo Viercovich

En contraposición de la denuncia de ambas artistas, Joaquín Levinton actuó como portavoz de la familia de su colega. “Charly García es bastante huraño como siempre lo fue. Imaginate... ¿cómo hace para salir por la calle? Es un quilombo”, indicó en diálogo con Intrusos (América). Y remarcó: “No sé que andan diciendo, pero no solo hay Charly para rato, sino que también hay un disco nuevo”. Hasta entonces, el músico no se mostró públicamente.