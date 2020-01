Andrés Calamaro con frecuencia escribe poemas en su cuenta de Twitter acerca de acontecimientos polémicos de la actualidad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2020 • 12:36

Andrés Calamaro compartió en Twitter algunos poemas dedicados a la polémica del cordero muerto, que fuera lanzado desde un helicóptero a la pileta de Federico Álvarez Castillo, el miércoles en Punta del Este.

En su cuenta de Twitter @bradpittbull666, hizo bromas sobre el cordero, al cual se refirió como "chancho" y tuvo además otros comentarios con una carga de ironía al describir la forma en que el animal cayó a la pileta y las posibles formas de comerlo. A continuación el conjunto de versos escritos por el cantante.

"Si viene cayendo un chancho / Como prendido a una teta / Le preparo la pileta / A la larga y a lo ancho / Y que caiga lo más pancho / Desde el cielo y de rodillas / Que me hablaron maravillas / Del continente del cerdo / Estamos todos de acuerdo / La sangre son las morcillas".

"Si tiene etiqueta negra / Es el chancho del verano / Viene volando el marrano / Y el aire lo desintegra / Un chancho no tiene suegra / Pero si tiene destino / Se lo acompaña con vino / Cabernet y champiñones / Se tira de los aviones / Llega paté de porcino".

"Cuando toca zafarrancho / Y lo sabe Zaffaroni / De tanto leer El Tony / Quede corto pero ancho / El que si vuela el chancho / Es una flecha en el cielo / Confitado en caramelo / Con un puré de manzana / Agárrame la marrana / Antes que estrelle en el suelo".

"El chancho tiene una orquesta / Toca una vez por semana / En el Hilton Punta Cana / Donde nadie le molesta / Lo que no suma ni resta / Puede caer en el este / Donde el paisaje es agreste / Para mi chancho volando / El cielo está vomitando / No creo que se moleste".

"A la pileta con papas / A mi puerco se comieron / Algo distinto le vieron / Un asado por etapas / Rancho con techo de chapas / De Álvarez del Castillo / Con tenedor y cuchillo / En las buenas y en las malas / Siempre hay un chancho con alas / Aromado con tomillo".

"Quiero negra mi etiqueta / Por algo visto de luto / Solo la luz de un charuto / La sombra de tu silueta / Redondo y a la pileta / Acapulco y clavadista / No hay chancho que se resista / Al histórico clavado / Helicóptero y grabado / Tapa de alguna revista".

"No vas a ver a mi cerda / Mañana en los portales / Tengo corderos lechales / Y un helicóptero a cuerda / Cuando el destino me muerda / Y me inocule veneno / Voy a esperarlo sereno / Como el chancho con la estaca / Lo espera fuego de Ithaca / Para un asadito bueno".

"Soy argentino latino / Alimentado con vacas / Duermo con mis dos matracas / Y carne en el intestino / Me refluye en el destino / Que somos todos mortales / Si llovieran animales / El hambre no existiría / Otro gallo cantaría / Comiendo somos iguales".

"Como dijo Julio Anguita / Que saber atajar un cerdo / 'Soy derecho pero izquierdo' / Y una muchacha vomita / Al Jesús de Mar Chiquita / Le cayó su chancho encima / Era la cumbre del clima / Con efectos de Trentuno / Por las barbas de Neptuno / Son los reyes de la rima".

"Cuando termino un corrido / Si le doy un carpetazo / Sabe el chancho que el corchazo / Era el aire comprimido / Es por demás concurrido / Nuestro mejor matadero / Hoy lo concurre el cordero / Mañana sale un cabestro / Pasado sale un secuestro / Y duerme en el maletero".

Si bien el video del momento en que se arrojaba al animal generó indignación y repudio por parte de figuras públicas como Felipe Solá, Canciller de la Nación, Amalia Granata, Diputada provincial por Santa Fe y Julieta Prandi, modelo, conductora de televisión y actriz, también trajo humor en redes sociales y se volvió viral el Twitter, donde muchos usuarios compartieron memes utilizando el hashtag #chancho, por la confusión inicial que se generó acerca de si el animal muerto se trataba de un cordero o de un cerdo.