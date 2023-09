escuchar

Luego de retirarse sorpresivamente del escenario durante un show, Andrés Calamaro usó su cuenta de Instagram para explicar lo ocurrido. De acuerdo a su testimonio, tuvo problemas con la altura de la ciudad y no se sintió capaz de brindar el espectáculo correctamente. A través de un video y luego un mensaje escrito, detalló lo sucedido y aseguró que se encuentra bien.

Todo sucedió en el Festival Cordillera 2023, un evento al estilo Lollapalooza en el que durante dos días se presentaron diferentes artistas y referentes de la música en español. El argentino estuvo seleccionado para el domingo e incluso fue presentado como el cantante de cabecera de la jornada.

Los shows se llevaron a cabo en el Parque Simón Bolívar, ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Allí, se presentó el “Salmón”. Sin embargo, cuando todavía faltaban algunas canciones del repertorio, se retiró del escenario de manera sorpresiva. La explicación llegó horas más tarde mediante su cuenta oficial de Instagram.

La explicación de Andrés Calamaro sobre su show en Bogotá

Primero lo hizo a través de un video, en el que de frente a la cámara relató sus sensaciones en la ciudad colombiana. “Lamento preocupar a mis amigos y compañeros”, comenzó en la grabación. Según explicó, los 2625 metros de altura sobre el nivel del mar de Bogotá lo complicaron: “Veníamos de tres meses en el llano, en la meseta. En España son siete horas de diferencia. Me afectó la altura. Ya me había pasado en Perú, lo mismo en Cochabamba”.

En esa misma línea, el intérprete de “Flaca” afirmó que ya se había presentado en la capital colombiana y que anteriormente no había sufrido estos inconvenientes. “En Bogotá nunca lo había sentido, pero bueno. Me costaba bastante respirar. Supongo que me afectó la altitud”, expresó.

Sobre el final del video, también dejó en claro que solo fue el ahogo del momento y que no hubo ningún problema con la organización del show: “No me gusta dar excusas. No son problemas de salud, ni mucho menos logísticos ni de organización ni nada musical arriba del escenario”. “Gracias por preocuparse, no es nada. Para mí, dar un recital flojo es una pequeña tragedia personal de vergüenza torera”, concluyó.

Andrés Calamaro sufrió la altura de Bogotá y abandonó su show Captura

Poco después, también plasmó algo similar en un mensaje escrito, que también fue publicado en su Storie. “Mis disculpas. Anoche no lamentamos inconvenientes ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas, que nobleza obliga, nunca antes me habían maltratado en esta ciudad donde tanto me quieren. Mis disculpas a mis compañeros, mi gente que nos esperaba y la impecable organización”, empezó con una marcada valoración sobre las virtudes de los encargados de organizar la presentación.

En las últimas palabras del mensaje, el excantante de Los Rodríguez retomó su molestia por no poder brindar la calidad de recital que quería: “Esta es mi derrota, la artística. No poder vaciarme en el escenario es mi calvario hoy. Quizás llega el día de cortarme la coleta. Espero poder volver a dar lo mejor de mí”. El caso recordó a lo que le ocurrió a María Becerra en Bolivia hace algunas semanas.

Además de su frustrada presencia, también participaron del Festival Cordillera 2023 artistas como Wos, Residente, Café Tacuba, Los Ángeles Azules, Los Caligaris, Damas Gratis, Dread Mar-I, Juanes, Los Cafres, Cuarteto de Nos, Enanitos Verdes y Jorge Drexler, entre muchos otros.