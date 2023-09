escuchar

Así como hay celebridades que toman la decisión de presentar a sus hijos públicamente, mostrarlos en las redes sociales y asistir con ellos a eventos, hay otros que optan por preservar su intimidad, no mostrar los rostros y resguardarlos del ojo público, sobre todo cuando son pequeños. Entre los que optaron por esta política se encuentran Camilo Echeverry y Evaluna Montaner. Desde un primer momento la pareja resguardó a su pequeña hija Índigo (1) y siempre la mostró de espaldas a la cámara. Sin embargo, recientemente vivieron un mal momento cuando un paparazzi mostró la cara de la niña sin su consentimiento. El intérprete de “Vida de rico” estalló de furia e hizo un fuerte descargo en las redes.

En los últimos días, aparecieron imágenes de Camilo y Evaluna en Madrid junto a Índigo, lo cual generó sorpresa, puesto que el rostro de la niña no suele hacerse público. Tras la difusión de las imágenes, el cantante aprovechó que un seguidor de Instagram le preguntó justamente si le molestó que publicaran fotos de su hija e hizo un fuerte descargo en un video donde detalló el contexto de dichas imágenes.

“Estábamos saliendo de un lugar, tomando café. Había dos paparazzis afuera tomando fotos y yo dije ‘upa, okay’. Pero, la aproximación de ellos fue tan irrespetuosa, como violando el espacio personal. Índigo se asustó y ella que nunca llora en la calle, que es súper tranqui, se puso a llorar porque se asustó”, expresó.

El 6 de abril de 2022, Evaluna y Camilo anunciaron el nacimiento de su primera hija, Índigo (Foto: Instagram @evaluna)

Al advertir la situación y por temor a que las imágenes de su hija se difundieran, la pareja llamó al paparazzi y Camilo le pidió que por favor cuidara a Índigo y no le tomara fotos. El hombre les aseguró que no podía postear ni entregar ninguna foto de la bebé porque le significaría “un problema legal”.

Aliviados, Montaner y Echeverry accedieron a tomarse fotos con él con buena onda y “tranquilísimos” por el hecho de que las fotos de la pequeña no se difundirían.

“Le dijimos ‘mi hermano, ¡gracias! Hasta luego, bendiciones’”, detalló el artista colombiano. Pero, el fotógrafo no cumplió y las imágenes de Índigo se hicieron públicas sin el consentimiento de ellos.

Camilo estalló de furia luego de que se difundieran las fotos de su hija Índigo

“Él, de manera muy respetuosa, nos prometió que no iba a tomarle fotos a Indi y le tomó y la posteó, justo la que sale ella llorando”, sentenció Echeverry, molesto por la situación.

Camilo y Evaluna mostraron a Índigo por primera vez y emocionaron a todos

Si bien Camilo se mostró enojado por la difusión de las imágenes de su bebé, más aún cuando le prometieron que no iban a hacerse públicas, esta no fue la primera vez que el mundo conoció a Índigo. Si bien en sus redes no exhiben el rostro de su hija y siempre la muestran de espaldas, en julio se viralizó en TikTok un video en el que, por primera vez, se vio a la niña sin la cara tapada y los fans se emocionaron por finalmente conocerla.

Se viralizó un video en el que se muestra a Indigo, la hija de Camilo y Evaluna

El video en cuestión correspondió a la llegada del matrimonio al DRV PNK Stadium de Miami para la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami. El cantante arribó con su hija en brazos, a sabiendas de que podían grabarlos. Efectivamente, las cámaras los abordaron, pero Evaluna tampoco intervino en la situación, sino que ambos se limitaron a acelerar el paso y buscar un poco de privacidad.