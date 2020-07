El ministro de Desarrollo para la Comunidad de la provincia de Buenos Aires dijo que "estamos frente a algo nuevo, no solo el gobierno de la Provincia, estamos todos aprendiendo" Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Andrés "Cuervo" Larroque habló con Ernesto Tenembaum sobre el programa Acompañar , por el cual se les pagará $ 500 por día a las personas con coronavirus que sean derivadas a centros de recuperación extrahospitalarios. El ministro de Desarrollo para la Comunidad de la provincia de Buenos Aires sostuvo que "quizá no explicamos bien cuál era la idea" porque "estamos todos aprendiendo".

"La palabra centro de aislamiento es medio fea y ha generado una percepción negativa, son espacios de recuperación", consideró el referente de La Cámpora en diálogo con el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos).

Larroque detalló que "de 13.000 camas en el conurbano, hay una muy baja ocupación, que tiene que ver con la noción a priori negativa que genera la idea de un espacio de aislamiento".

En relación a los $ 500 diarios por persona que pagará el gobierno bonaerense por hasta un máximo de 10 días de internación voluntaria, Larroque dijo que "la idea fue generar un incentivo y reconocer cierto desarraigo de la persona con síntomas muy leves, que siente que podría estar en su casa y se tiene que ir a un centro donde tiene que respetar las normas".

"En la vorágine que tenemos que enfrentar quizá no explicamos bien desde el comienzo cuál era la idea", consideró Andrés "Cuervo" Larroque Fuente: Archivo

En este punto, el periodista Gustavo Grabia le preguntó si darle dinero a la gente para cumplir con una norma establecida no se debía a un "fracaso de la estrategia de comunicación del gobierno de la provincia de Buenos Aires".

Larroque respondió que "estamos frente a algo nuevo, no solo el gobierno de la Provincia, estamos todos aprendiendo", y agregó que "una primera percepción negativa de la idea de 'a dónde me van a llevar', sobre todo de los que más necesitan espacios de recuperación, porque quizás sus viviendas no cuentan con las características necesarias para aislarse, son las personas que viven en barrios populares".

El ministro bonaerense sostuvo que "la realidad nos demuestra que cuando van a estos centro de recuperación, pasados los 10 días, mucha gente no quiere regresar a su casa porque la atención es muy buena".

Sobre el final de la entrevista, Larroque se refirió al problema de comunicación: "En la vorágine que tenemos que enfrentar quizá no explicamos bien desde el comienzo cuál era la idea".