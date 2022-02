Andrés Nara fulminó a Mauro Icardi en medio de rumores de crisis con Wanda: “Lo que hizo es imperdonable”

A cuatro meses de haber estallado el escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Eugenia ‘la China’ Suárez, pareciera que la paz no está presente en la pareja de la mediática y el jugador. En medio de rumores de crisis, Andrés Nara puso en duda la decisión de su hija de apostar a la relación nuevamente, ya que en el pasado había manifestado que no perdonaría una actitud de ese tipo.

Wanda y Andrés Nara no tiene una buena relación desde que ella concretó su separación de Maxi López en 2013. La mediática se mostró molesta por la defensa de su padre hacia su expareja y desde aquel entonces, sus acercamientos son escasos y con poco diálogo.

Wanda Nara y Mauro Icardi festejaron la Navidad en su mansión de Nordelta.

Sin embargo, el empresario intenta seguir de cerca las vidas de sus hijas y por eso confirmó que tiene una opinión formada con respecto a lo que sucede con la pareja de Wanda. Andrés reconoció que no tiene una buena relación con Icardi y defendió a la mediática. “Lo que pasó a ella le queda y no lo borra. Es muy mental y ella se manifiesta en su posición, lo ha masticado y analizado. No es de tomar una revancha, pero le quedan las cosas”, expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live . Además, remarcó: “Esto es algo muy personal y conociéndola no creo que sea fácil perdonar ciertas situaciones”.

Andrés Nara habló sobre la crisis de Wanda y Mauro

Por esto, aclaró que se trató de un suceso que marcó un antes y después entre la pareja, lo que claramente genera un cambio en relación a cómo era su vínculo previamente a este escándalo. También aseguró que, por tratarse de dos figuras públicas, lo que ocurre en sus vidas genera mucho interés y, a la vez, demasiados rumores. Por este motivo, criticó a Mauro y calificó que “lo que hizo es imperdonable”.

Crecen los rumores de crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: Instagram/@wanda_nara) Instagram

A pesar de haber negado la crisis de la que se habla, Wanda y Mauro aún son foco de atención y sobre todo para Andrés, que recordó que en un charla años atrás, su hija le dijo que un chat de ese tipo de contenido es “sinónimo de divorcio o de separación”. Por ese motivo, sostiene que “le hace ruido” la decisión de la empresaria de apostar a seguir junto al jugador del París Saint-Germain y remarcó que debe existir “una interna” entre ellos. Pese a sus duras opiniones, dejó en claro que les desea lo mejor más que nada por sus hijos, es decir, sus nietos.