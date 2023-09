escuchar

Luego de toda la polémica que involucró a Alicia Barbasola, pareja de Andrés Nara, el padre de Wanda Nara, la modelo sorprendió a sus seguidores con un llamativo video en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió el material en el que apuntó contra su progenitor, mediante el uso de una canción viral en TikTok, tras el escándalo que involucró a su hermana Zaira.

Desde hace tiempo, la relación de las hermanas con su papá no es la mejor. Durante los últimos meses, salieron a la luz varios conflictos familiares por diversos motivos. En ese contexto, tanto los programas de televisión como las redes sociales fueron escenarios para continuar con esas disputas.

En esta oportunidad, las constantes asperezas entre Barbasola y Wanda, y la polémica reciente con Zaira Nara en el Bailando 2023 (América TV) motivaron lo que pareció ser una respuesta a su papá de la exconductora de MasterChef. En un video que compartió en Instagram, la influencer no dijo una palabra, pero dejó bastante claro su mensaje.

Wanda Nara le tiró un palito a su papá Andrés

Parada junto a la cama, movió los labios al ritmo de la canción “Fantasmas de la oscuridad”, lanzada por More “la miedosa” y FK hace poco más de un mes. “Al principio la vida no fue fácil. Pasé por muchas cosas que nadie sabe de mí. Pasé enfermedades, perdí a mi padre...”, comienza la letra del tema que acompañó Wanda con su movimiento. Lo llamativo fue que cuando dijo la última frase, esbozó una sonrisa pícara que no pasó desapercibida para sus seguidores.

Sobre las imágenes, incluyó un mensaje de motivación dirigido a sus seguidores: “Cuando te critiquen, recordá lo fuerte que eres y las cosas que superaste en la vida”. Más allá de la sugerente parte de la letra seleccionada para su video en redes y su interna personal, lo cierto es que esta grabación, compartida en las Stories de Instagram de Wanda, le dieron un nuevo impulso a la popularidad de Morena Cesareo.

Apodada como “la miedosa” por un video que se volvió viral en TikTok hace meses, la adolescente de 14 años decidió usar la exposición que le dieron las redes sociales para mostrar su música y alcanzó la popularidad. Junto con las más de 1.700.000 reproducciones que tuvo el video de la canción en YouTube y todos los usuarios que la replican en las distintas redes sociales, Morena recibió el apoyo de figuras como Wanda, que exponen su tema, o María Becerra, que incluso le brindó un comentario de apoyo a la joven.

Qué pasó entre Zaira Nara y Alicia Barbasola

Además de todas las asperezas ya conocidas entre Wanda Nara y la pareja de su papá, Andrés, durante los últimos días se desató un escándalo alrededor del Bailando 2023. Alicia, que estuvo presente en la apertura del programa y en otras galas, denunció en LAM (América TV) que la echaron del estudio y le prohibieron volver por pedido de Zaira, quien reemplaza temporalmente a Carolina “Pampita” Ardohain en el jurado.

Alicia Barbasola acusó a Zaira Nara de echarla del Bailando 2023 Archivo

Consultada por esto, la hermana de Wanda aseguró que ella personalmente no pidió nada referido a la presencia de Barbasola en el programa de Marcelo Tinelli, pero que si lo hizo alguien de su entorno no le parecería incorrecto.