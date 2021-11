Cómo se gestó el repentino acercamiento entre Wanda Nara y Maxi López tras años de peleas

Wanda Nara y Maxi López mostraron un acercamiento después de más de siete años de conflicto por el pago de la cuota alimentaria de los tres hijos que tienen en común. En principio se habló de que este gesto tenía que ver con que el futbolista acompañó a la empresaria en medio de la crisis con Mauro Icardi, su actual marido. Sin embargo, Ana Rosenfeld, abogada de la influencer, lo negó y reveló la verdad.

Invitada a PH, Podemos Hablar (Telefe), la representante legal de Nara fue consultada por Andy Kusnetzoff sobre este cambio en el vínculo de la expareja. “¿Lo de Maxi se terminó, se llevan bien? Es importante que ellos dos hablen…”, indagó el conductor.

Ana Rosenfeld reveló cómo fue el acercamiento de Wanda Nara y Maxi López

Rosenfeld confirmó la información y contó la realidad detrás de este acercamiento. “Históricamente, cada vez que hablan de un papá incumplidor era el referente. Maxi López no paga la cuota alimentaria”, sentenció la letrada, que representó los intereses de Wanda en los últimos siete años.

“En la versión de ustedes”, interrumpió Andy, dejando en claro que el futbolista ha salido a negar esta situación. Pero Rosenfeld remarcó: “No, en la realidad”. Wanda y Maxi se casaron el 31 de mayo de 2008 en Buenos Aires y tuvieron tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto. Cinco años después se divorciaron en medio del escándalo por la “Icardiada”, como se conoció el romance de Nara con Mauro Icardi, quien era muy amigo de López.

En este sentido, la abogada retomó: “Veníamos hablando con el abogado de la otra parte hace dos meses y medio y llegamos a un acuerdo, donde no solamente pagó toda la deuda que tenía de siete años de cuotas impagas sino que también aseguró el pago de la cuota alimentaria hasta la mayoría de edad de los chicos”.

Esto confirma la versión de que López le cedió a Wanda la casa que tiene en el barrio privado Santa Bárbara de Zona Norte, en Buenos Aires, bajo el concepto de “cancelación de alimentos”. La propiedad, valuada en 2 millones de dólares, tiene 1800 metros cuadrados, de los cuales 800 son cubiertos, y el costo de las expensas es de 27.000 pesos mensuales.

Con el fin de alejar a su clienta de las especulaciones mediáticas, Rosenfeld aclaró: “La relación de Maxi y Wanda no se restableció -como mal piensa la gente- producto de lo que está viviendo Wanda en este momento (la crisis con Mauro Icardi), sino que se recompuso porque entendieron que tenían tres hijos en común y lo que hay que resaltar es eso”.

El posteo de Maxi a Wanda: “Me pone contento que podamos ayudar a nuestros hijos”

Este lunes, Maxi López realizó un posteo en Instagram en el que reflejó la resolución de sus conflictos con Wanda Nara. Tras haber reclamado en varias oportunidades que la empresaria no la dejaba ver a sus hijos, el futbolista lleva varias semanas cuidando a los niños, ya que su exesposa se los dejó el día en que realizó la publicación en la que reveló su distanciamiento de Mauro Icardi.

“No puedo describir en palabras estas últimas semanas, después de muchos años tener la posibilidad de compartir todo este tiempo juntos hace que mi vida esté llena de felicidad”, escribió López junto a un carrusel de fotos de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que comparte con Nara, y una postal final de los niños junto a él y su pareja.

Maxi López hizo un sentido posteo en el que confirmó su acercamiento con Wanda Nara Instagram: @officialmaxilopez

Luego, aseguró: “Me pone contento que podamos nuevamente ayudarlos a crecer junto con su mamá Wanda Icardi, el mayor regalo es una vida llena de paz, amor y serenidad para ustedes”. Con esto, el deportista reconoció que su vínculo con la madre de sus hijos está restablecido.

Finalmente, Maxi le agradeció a su pareja Daniela Christiansson por acompañarlo en este momento tan especial para él. “Te bancás a estos cuatro terremotos juntos, siempre con tu apoyo incondicional y una sonrisa”, resaltó.

Ana Rosenfeld durísima con la China Suárez

En las últimas semanas, Eugenia “la China” Suárez estuvo envuelta en el Wandagate como la tercera en discordia en la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi. En PH Ana Rosenfeld aseguró que no la representaría legalmente porque es una persona “de códigos”.

“¿Hablaste con la China?”, le preguntó Andy Kusnetzoff. La abogada respondió que no y, frente a la consulta de si atendería un llamado de la ex Teen Angel, señaló: “¿Qué le voy a preguntar? No. No porque yo soy una mina de códigos”. “Pero… ¿si te quiere contratar?”, insistió el conductor. “No, de ninguna manera”.

Pero la discusión no terminó ahí, Rosenfeld dejó en claro que condena las acciones de la actriz. “No solo por lo que está pasando ahora con Wanda y Mauro sino porque la gente no resiste un archivo y conociendo también el precedente de Benjamín con Pampita…. Ese día también me resulto triste y nefasto”, indicó la abogada, que fue la representante legal de Carolina Ardohain en la separación con Vicuña.

Luego, se refirió al descargo de la China sobre su vínculo con Icardi, y remarcó: “Decir que todos se están separando… Pobre piba es inocente, todos la hacen pensar que están dejando a su mujer y empezando una relación bajo la creencia de que son solteros, sin compromisos. Yo no me la como esa”.

En este sentido, dejó en evidencia que duda de la versión de la actriz: “Personalmente, no me emociona pensar que una mujer a esta altura de la vida diga que es engañada por todos los hombres, que todos le dicen que se están separando o tienen una pésima relación con la mujer. Es un verso muy conocido eh”, sostuvo.