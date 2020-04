Ángel de Brito acusó de plagio a la producción de Santiago del Moro

El conductor de Los Ángeles de la Mañana se sumó a las críticas por el debut de Juntos podemos lograrlo, en el que Santiago del Moro se hizo un testeo de coronavirus en vivo.

Ángel de Brito se sumó a las críticas á Santiago del Moro durante el debut de J untos podemos lograrlo , el nuevo ciclo que emite Telefe . Los comentarios del conductor de Los Ángeles de la Mañana , a diferencia de los que hicieron algunos de sus colegas , como Alejandro Fantino , no tuvieron que ver con el testeo de coronavirus en vivo sino con la originalidad de un segmento incluído.

"Juntos podemos copiarnos", escribió De brito en su cuenta de Twitter, mientras en el nuevo programa que conduce del Moro se emitía una sección en la que Robertito Funes entrevista, desde un móvil, a pasajeros de colectivos porteños. Es que, según el periodista de espectáculos, el segmento es muy similar a los clásicos móviles de Los Ángeles de la Mañana , en los que Maite Peñoñori sale a la calle.

Hace algunos días, De Brito defendió a Del Moro por la enorme cantidad de críticas que recibió el testeo en vivo de covid-19 al que se sometió el ex conductor de Intratables , sin embargo, ahora le tocó hacerle una crítica al programa.

Tras el debut del nuevo programa de Telefe , Fantino consideró errónea la decisión de la producción de hacer un testeo al aire, pero subrayó la responsabilidad de Del Moro. "Es fácil caerle a la producción de Telefe . Ni los conozco y nos puede pasar a todos", dijo Fantino sobre el episodio. "Incluso el propio Del Moro, que podría haber tenido un poco de sensibilidad periodística", añadió el conductor. Hacia el final de su editorial de Fantino a la tarde ( América ), el conductor admitió haberse equivocado durante toda su carrera en los medios de comunicación y se mostró muy crítico con el conductor del nuevo ciclo de Telefe. "Errores he cometido muchos y más complicados, puntualizó. "Lo he pasado mal y lo saben los que están del otro lado, pero me sorprende que Del Moro haya aceptado poner su dedo para este test".