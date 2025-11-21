Ángel de Brito anunció la fecha de despedida de Yanina Latorre de LAM

Se termina una etapa en la televisión argentina. Tras una década como panelista de LAM (América TV) Yanina Latorre dará un paso al costado y dejará el programa. Si bien se confirmó que el próximo año no será una de las angelitas, esta semana se anunció cuándo será su última participación en el panel. ¿Quién fue el encargado de comunicarlo? Nada más y nada menos que Ángel de Brito, el conductor del ciclo.

A lo largo de los últimos diez años, Latorre se posicionó como una de las panelistas más reconocidas del país, por su estilo, sus picantes cruces y sus informaciones, desde explosivos romances y escandalosas separaciones hasta disputas entre celebridades. Junto a De Brito formaron una exitosa dupla que, indiscutidamente, dio mucho de que hablar. Pero, nada dura para siempre y a pesar de los triunfos y de la excelente relación que tienen detrás de cámaras, próximamente tomarán caminos separados. Luego de que ella abandonara el streaming Bondi Live, el año entrante tampoco formará parte de LAM.

Tras 10 años juntos en LAM, la dupla de Latorre y De Brito se separa en 2026, puesto que la panelista no formará parte del ciclo (Foto: Instagram @angeldebritooki)

A un mes de que se confirmara que la panelista no formará parte del ciclo de América TV el próximo año, esta semana Ángel de Brito anunció cuándo será su último paso por el panel. El conductor abrió una caja de preguntas en Instagram y uno de sus seguidores le preguntó: “¿Hasta cuándo va a estar Yani en LAM?". ¿Su respuesta? 27 de diciembre. Esto significa que aún les queda un mes para compartir juntos.

Ángel de Brito confirmó que Yanina Latorre se despide de LAM el 27 de diciembre (Foto: Instagram @angeldebritooki)

La salida de Latorre generó sorpresa entre los seguidores del programa, debido, justamente, a que es una de sus figuras principales. Fue ella misma quien lo confirmó en octubre durante una emisión de Yanina 107.9, su programa en El Observador 107.9: “El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”. En cuanto a los motivos, si bien reconoció cierto cansancio, aseguró que su decisión está más ligada a la dificultad de compatibilizar los horarios entre sus proyectos.

Como este año Latorre comenzó a conducir Sálvese quien pueda, su propio programa en América TV, con un horario continuo al de LAM, mantener ambas rutinas se volvió demasiado complicado. “Es lógico, no puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa, llegando veinte minutos tarde. Ya empecé a no ir los feriados, falto cada tanto, que antes no faltaba”, reflexionó. A su vez, además del trabajo diario en radio y televisión, también se prepara para estrenar su primer unipersonal teatral, un proyecto con el que comenzará una nueva etapa de su carrera y que le demandará mucho de su tiempo.

Yanina Latorre anunció su salida de LAM después de 10 años y sorprendió a todos

Fiel a su estilo, la conductora no dudó en especular sobre quién podría reemplazarla en la pantalla chica. “Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey, ya está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM. Es lo que yo huelo. Brey empezó con Ángel a panelear, es muy efectiva. Obvio, haciendo espectáculos en LAM, no es que va a pelear con nadie por Milei, salvo algún comentario”, indicó. Hasta el momento, no se confirmó la lista de angelitas para el 2026, aunque De Brito anticipó que Denise Dumas se sumará al panel.