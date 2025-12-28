Diego Simeone, sus hijos y Carolina Baldini, todos juntos en Argentina para las Fiestas: “Nos unió el amor”

Las Fiestas son un evento donde, generalmente, se reúne toda la familia a comer y brindar. En el caso de los Simeone, esta celebración es por demás particular, más cuando se juntan todos los integrantes, sumado a Carolina Baldini, su expareja y mamá de sus hijos, y su actual novio, quien formó parte de un día repleto de fotos, videos y el típico brindis.

Carolina Baldini destacó la unión familiar en las Fiestas

“Una noche donde nos unió el amor. Navidad 2025″, tituló Baldini un posteo donde aparece el clan Simeone y un invitado especial: Pablo Pereyra, su actual pareja, a quien conoce desde hace aproximadamente cuatro años.

Carolina Baldini y Pablo Pereyra, su pareja

Convocados en una quinta de Luján, en la provincia de Buenos Aires, Baldini posó con Giuliano, actual jugador del Atlético de Madrid, y Gianluca junto a Faustino, su hijo, más la aparición de Pereyra, quien fue aceptado por el círculo íntimo de la modelo y es uno más de la familia.

Con un atardecer que le daba un toque especial a cada foto, Baldini aprovechó para mostrar las distintas decoraciones navideñas del lugar y unió a todos los presentes para una foto grupal, quienes, en su mayoría, llevaban puesta la camiseta de la selección argentina con el número 17 que utiliza Giuliano.

La postal familiar con la camiseta de la selección argentina que utiliza Giuliano Simeone

“Salud, amor y paz. Gracias”, destacó Baldini en su posteo, donde recibió un sinfín de comentarios donde se rescató la unión familiar. “Qué felicidad me dan esas fotos”, destacó Yanina Latorre. Otra celebridad que dio el visto bueno fue Claudia Villafañe, una persona muy cercana a la modelo.

El comentario de Claudia Villafañe

“¡Feliz Navidad amiga! ¡Qué felicidad ver estas fotos! Los hijos hacen cosas maravillosas y se lo merecen. ¡Los quiero mucho!“, destacó Villafañe en la solapa de comentarios.

Giovanni Simeone salió en una videollamada

El único ausente en la juntada familiar que reunió a 13 integrantes de los Simeone fue Giovanni, quien se encuentra jugando en el Torino de Italia y, durante la jornada de este sábado, fue titular en la derrota de su equipo contra el Cagliari. Sin embargo, a la distancia, el delantero no quiso perderse el encuentro y realizó una videollamada con su mamá y sus hermanos.

Por su parte, el regreso del Cholo Simeone a la Argentina se debió a este evento y, también, por el bautismo de Faustino, el hijo de su hijo Gianluca y la modelo Eva Bargiela. La ceremonia religiosa se dio durante el viernes por la tarde en la Basílica de Luján y estuvo marcada, al igual que las Fiestas, por la unión familiar y las distintas fotos que aparecieron en las redes sociales.

Carla Pereyra, esposa del Cholo Simeone, mostró imágenes del bautismo de Faustino

El técnico del Atlético de Madrid estuvo acompañada de su esposa Carla Pereyra y sus dos hijas Francesca y Valentina, quienes vivieron un día repleto de emociones. “Bautismo de Faustino. Un día lleno de fe, amor y bendición”, destacó la modelo y empresaria, quien vivió unos días muy movidos en el país junto al entrenador y su familia.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Faustino

Como no podía faltar, parte de la familia posó para la foto post bautismo, donde predominó el outfit total white, con la salvedad del Cholo, quien escogió un look más informal con un jean y una camisa clara.