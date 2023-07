Ángel de Brito dio nueva información sobre Silvina Luna y dijo cuál es la medida que estudian los médicos

escuchar

Este miércoles, Ángel de Brito brindó los últimos detalles sobre el estado de salud de Silvina Luna y generó la preocupación de todos, ya que de momento no fueron alentadoras sus descripciones. En tanto, hizo hincapié en la medida que estudian los médicos con respecto a su cuadro. Cabe recordar que desde el 13 de junio que la modelo se encuentra internada en el Hospital Italiano a causa de una bacteria que afectó su aparato respiratorio. Además, se encuentra a la espera de un trasplante renal tras los efectos colaterales que le provocaron una operación estética que resultó en mala praxis, de la mano del médico Aníbal Lotocki.

Ángel de Brito dio los últimos detalles acerca del estado de salud de Silvina Luna

Ante la congoja que se vive en el mundo del espectáculo y a la espera de conocer más información sobre su situación, en LAM (América), De Brito amplió el estado actual de la ex Gran Hermano, a la vez que entrevistó a un médico especialista en el tema para explicar de una manera más fácil lo que sufre Luna.

“Hay mucha gente que está yendo al Hospital Italiano, que va a llevarle cartitas, virgencitas, cadenitas… Incluso lo han hecho acá en el canal”, comenzó De Brito. “El estado de Silvina es bastante complicado. Sigue con un estado crítico, esa es la realidad. Uno de los temas es el respirador. No puede respirar por sus propios medios. No tiene fuerza en su cuerpo y no tienen fuerza sus pulmones, por eso está conectada al respirador”, agregó el conductor.

“Me explicaron hoy algunos especialistas que el respirador tiene un lapso de 14 días, por eso hubo una extubación la semana pasada para intentar que respire por sus propios medios. Dos días fueron ahí manejándolo y tuvieron que volver a entubarla, a sedarla y a colocarle el respirador”, continuó Ángel con seriedad.

Luego de ello explicó que: “Tiene una sedación fuerte. No está completamente despierta, pero sí en una nebulosa”. Sin embargo a esos datos, el periodista sumó otra falla que sufriría en estos momentos Silvina. “También hay cierto grado de encefalopatía. ¿Qué quiere decir esto? Estoy hablando en general, es cualquier trastorno, daño o enfermedad cerebral que tiene una persona y esto es producto de la infección, esto último sí es con respecto a ella. No sé en qué grado, pero está”.

Silvina Luna atraviesa un cuadro de salud "crítico" captura de video

En tanto, el periodista contó qué genera esa afección en el cuerpo de Luna. “Provoca deshidratación, niveles bajos de proteína y sodio. Puede haber sangrado de intestinos, esófago o estómago”. “O sea, es complicado el cuadro en cuanto a esto. También presenta una polineuropatía, que tiene que ver con los nervios del cuerpo, varios de ellos comprometidos. Por eso se hablaba de una falla multiorgánica”, agregó.

Antes de concluir y dar paso a la conversación con el especialista, De Brito comentó: “Están viendo de hacerle la traqueotomía para que pueda respirar sin la intubación, para que respire por otra vía”. “Dicen que Silvina no está lúcida completamente, obviamente por la sedación que le aplicaron. Esto ya lo explicaron, vive con dolor todos los días de su vida. Ahora eso se traslada a sus órganos, a sus pulmones que le duelen cada vez que respira”, lamentó el conductor de LAM.

Minutos después de relatar el calvario que atraviesa Luna, De Brito dio paso a la conexión con el doctor Rodrigo Salemi, quien explicó algunas de las falencias que sufre Silvina. “Se intentó una extubación que fue infructuosa, se volvió a intentar otra extubación que tampoco tuvo resultado satisfactorio, entonces ya la mecánica respiratoria está muy alterada, pero por debilidad muscular. Hay algo que se llama motoneurona, que es la unión de las neuronas donde emiten justamente una corriente eléctrica al músculo para que active este músculo y funcione la mecánica respiratoria”, determinó el especialista acerca de la fragilidad de los pulmones y del sistema neuronal de la modelo.

“No está funcionando bien esto, por eso es que la debilidad generalizada del sistema respiratorio que está teniendo hoy en día Silvina Luna, hace que necesite estar conectada a un respirador. Vos pensá que tenés que estar con la boca abierta, con un tubo dentro de la garganta, es una sensación bastante molesta y bastante dolorosa. Por eso es que tiene que tener un grado de analgesia y un grado de sedación para poder soportar justamente este tubo”, añadió Salemi.

Minutos más tarde, desde LAM entrevistaron a una serie de famosos y allegados a la ex Gran Hermano que manifestaron su apoyo incondicional a Luna y a su familia. Además, advirtieron y clamaron por la presente cadena de oración en su nombre.

LA NACION