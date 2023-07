El Chino Leunis emocionó al hablar de su historia familiar: “Tuve una hermana que murió y otra es hija de desaparecidos”

escuchar

Leandro “Chino” Leunis contó detalles poco conocidos sobre su familia y la profunda amistad que logró formar con quien hoy define como su “hermana del corazón”. En una entrevista televisiva, el conductor recordó cómo fue el comienzo del vínculo con esta mujer a quien hoy considera su familia y, a su vez, reveló que su madre perdió a una bebé durante el parto.

Desde hace años, Leunis es una figura sumamente reconocida en la Argentina. Gracias a sus trabajos en televisión y su carisma frente a la cámara, logró convertirse en una persona muy popular y querida por muchos televidentes.

A pesar de esto, no es tan frecuente verlo y escucharlo abrirse sobre su vida personal. Aunque nunca ocultó lo que le ocurre en la esfera privada, no es un tema que suela tratar con mucha frecuencia en las notas que brinda. Por eso, no pasó desapercibida su reciente charla con Fernando Dente.

El Chino Leunis reveló la conmovedora historia de su hermana Ana

La conversación ocurrió este miércoles por la noche durante la visita del conductor a Noche al Dente (América TV). En un fragmento de la entrevista, el Chino Leunis habló sobre la conformación de su familia. “Voy a decirles la verdad: somos seis nosotros, no cinco. Nosotros tuvimos una hermana mujer que murió”, comenzó.

En la línea del relato, explicó que siente “crudo” contar esto cuando le preguntan por su familia y sus hermanos. A continuación, reveló lo que ocurrió con su hermana: “Analía partió el día que nació, ella sería mayor que yo y tendría exactamente la misma edad que Ana. Analía, mi hermana, falleció en el parto. Mis viejos son un ejemplo hermoso de resiliencia”.

A continuación, explicó la relación de profunda amistad que tiene con Ana. “Ana es hija de desaparecidos, mi hermana del corazón. Ana no tiene a su mamá ni papá y es como que de alguna manera la adoptamos y es nuestra hermana y la amo con todo mi corazón”.

Sobre esto, también detalló cómo fue que comenzó el vínculo: “La conocí en el primer lugar que viví con Karin (Rodríguez, su ex pareja). Eran vecinos nuestros Anita y Pochi, su marido. Nos hicimos amigos porque Ana queda embarazada cuando Karin estaba embarazada. Compartimos mucho”. Además de esto, el hecho de que ambos hombres trabajaban de noche generó cercanía entre sus parejas y dio lugar a una relación inquebrantable. “Nos hicimos muy amigos y el tiempo nos hizo hermanos. Yo tengo mi familia biológica y mi familia del corazón que son mis amigos”, describió quien fue el conductor de El hotel de los famosos.

El Chino Leunis junto a Ana, su hermana del corazón Captura

Por último sobre el tema, detalló que Ana actualmente vive en Pinamar, pero que ocasionalmente hacen en encuentros en ambas ciudades: “Cuando vienen a Buenos Aires, obviamente vienen a casa y cuando voy a Pinamar, voy a su casa. Es como un regalo para mí, una bendición total en mi vida”.

Luego de que el Chino Leunis habló sobre su hermana del corazón, la producción lo sorprendió con un video de Ana, quien desde Pinamar le dedicó unas palabras a su amigo. “Agradezco inmensamente que nos hayamos elegido como hermanos, hermanos del corazón; y estar acompañándote constantemente en todos los proyectos y los caminos. Sabés lo que te amo”, expresó la mujer.

