escuchar

Este miércoles Marina e Iliana Calabró marcaron el inicio de una nueva etapa en su vínculo. Las hermanas se reconciliaron luego de meses de ambivalencia. En el marco del cumpleaños número 50 de la periodista, las dos sellaron un acuerdo fraternal y frente a Coca, su madre, aseguraron que saldarán todas las cuentas pendientes. “La tenía bloqueada para no insultarla”, reconoció la columnista de Lanata sin Filtro por Radio Mitre.

Durante el paso de Iliana por PH, Podemos hablar (Telefe), donde reveló que hacía tiempo que intentaba acercarse a su hermana y que esta no le respondía sus mensajes, causó polémica y despertó gran preocupación en el mundo del espectáculo, gracias al afecto que se guarda por Juan Carlos Calabró. Al parecer, según comentó la actriz, luego del fallecimiento de este, la relación de ambas cambió por completo y la periodista se volcó más al campo profesional.

En diálogo con A la tarde (América TV), las hermanas -desde la casa de la abogada Ana Rosenfeld- dieron cuenta de su acercamiento definitivo. “No fue pelea, fue un desencuentro”, sostuvo Iliana, a la vez que su madre remarcó: “Estoy contenta porque están juntas y se quieren, mis dos únicas hijas”.

En la celebración en la que las dos se abrazaron, Karina Mazzocco, conductora de A la Tarde, le consultó a la actriz sobre sus temores de rechazo por parte de Marina, a lo que ella contestó: “No, es lo normal, lo natural. A cualquier persona le puede pasar. Ahora, de que nos íbamos a reconciliar, sabía que si, porque hay mucho amor. Entonces, cuando hay amor en una familia… Ella sabe lo que yo la quiero y sé lo que ella me quiere. Sé que en algún momento se iba a dar. Esto es un boomerang de amor que queremos que siga fluyendo como siempre fluyó”.

Marina reveló por qué había bloqueado a Iliana (Fuente: Captura de Video/América TV)

Por su parte, Marina expresó: “Estoy feliz, lo juro. Fue una tarde de muchas emociones porque también para mí era pensar ‘bueno, cómo será el encuentro’. Con Coca no porque no pasaba por ahí el conflicto, pero en el fondo de mi corazón sabía que iba a ser un reencuentro lleno de amor y que iba a fluir; y que no iba a haber esta cosa de ‘mmm… te miro raro o te paso factura’. Yo no tengo facturas para pasar. No me hago la buena, no es mi especialidad hacerme la buena, pero no tengo ningún reclamo para hacerle”. Luego de una carcajada entre las tres, esbozó: “Ya nos sentaremos a hablar y a pasar algunas facturillas que quedaron pendientes en varios talonarios”.

Asimismo, Marina insistió: “Para mí está todo bien y estuvo todo bien siempre. Ojalá que después del cimbronazo esté mejor. Además, estoy movilizada porque cumplo 50 años”.

“Me puse muy contenta porque soy una viejita y me gusta que mis dos únicas hijas estén siempre juntas y se lleven bien (...) A mí esto no me sorprendió, yo estoy en otra, creí que siempre estaban bien y me taparon todo. Siempre miro el vaso medio lleno y nunca medio vacío”, agregó Coca.

Sobre la revelación que hizo Iliana en PH el fin de semana pasado, se sinceró: “Sentí que tuve una necesidad, mala mía, quizás por ese lugar, pero acá estoy”. En tanto, hacia el final, Marina contó por qué bloqueó a su hermana del celular: “Sí, es lo mínimo. Yo la desbloqueé el lunes. La bloqueé para no insultarla. Tenía dos opciones, o le decía de todo o muda. Entonces pensé ‘qué haría Coca’, y bueno, muda”.