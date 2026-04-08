Ángel de Brito reveló el nombre falso con el que internaron a Andrea del Boca

Luego de haber sufrido una dura caída dentro de la casa de Gran Hermano Generación dorada (Telefe), Andrea del Boca fue trasladada de urgencia a una clínica privada en zona norte. Para preservar su identidad, la producción habría decidido ingresarla al sanatorio con un nombre falso. Este dato fue revelado por Ángel De Brito en la pantalla de LAM (América TV).

“Tengo el parte médico de Andrea del Boca. Es tan curiosa siempre la vida de ella, porque ya la internaron en la clínica, que es de público conocimiento, que pasó en Telefe, con mucho rating y todo el mundo lo comentó, pero la ingresaron con otro nombre”, dijo el líder de las angelitas sin poder entender la lógica de este procedimiento.

Así fue la terrible caída de Andrea del Boca en Gran Hermano

“La ingresaron como María del B. Nombre del paciente: Maria del B, nacida en tal fecha y bla bla bla. Dice todo el protocolo y cuenta las tomografías que le hicieron. Es muy largo y son detalles técnicos; no van a encontrar nada asombroso. Sí, la conclusión, que dice: ‘No se reconocen hallazgos en relación a la patología traumática’”, expresó Ángel y mostró en pantalla el parte oficial.

A su vez, Karina Iavícoli, una de las panelistas del programa, reveló que el entorno de Andrea del Boca estaba muy preocupado debido a que habría sufrido daños en su dentadura. “Gente que conozco dice que se le habrían movido un par de dientes, que es espantoso porque duele mucho”, señaló.

Sin embargo, muchos otros especulan con que la intérprete decidió abandonar la casa después de enterarse de que su exmarido y padre de su hija Anna, Ricardo Biasotti, decidió brindar un discurso frente al Congreso de la Nación. En el mismo buscó exponer su caso como ejemplo para un proyecto de ley que busca promover penas más largas para aquellas personas que realicen denuncias falsas.

Cabe recordar que durante más de 20 años la expareja estuvo enfrentada en la Justicia por causas iniciadas por Andrea relacionadas con amenazas, violencia de género y abuso sexual, de las cuales Biasotti fue sobreseído en todas ellas.

Andrea del Boca no regresará a la casa de Gran Hermano (Captura: X @GranHermanoAr)

“Desde Telefe lo que me dicen es que Andrea habría intentado impedir que Biasotti se presentara en el Senado a hablar. Siempre supo todo y este tema la tenía muy mal, la vieron ayer muy rara. Es decir, gente con la que ella tenía cierto contacto, sabía que ella estaba al tanto. Por eso, no me parece casual lo que pasó ayer. No estoy diciendo que haya sido a propósito, pero sí que tiene que ver con un malestar emocional”, reflexionó Iavícoli sobre la razón por la que Andrea del Boca habría perdido el equilibrio y quedado fuera de juego con su diagnóstico.