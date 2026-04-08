Ricardo Biasotti habló del daño irreparable que le dejó la denuncia de Andrea del Boca en la relación con su hija Anna

Ricardo Biasotti se presentó ante el Senado de la Nación para apoyar el proyecto de ley presentado por la senadora Carolina Losada, que busca agravar la pena a aquellas personas que realizan falsas denuncias. El empresario contó su propia experiencia, por las denuncias realizadas por su expareja, Andrea del Boca, en las que lo acusaba de haber agredido sexualmente a su hija en común, Anna. Tras ser absuelto por la Justicia de todas las acusaciones en su contra, finalmente habló de lo sucedido.

Pese a demostrarse que las denuncias eran falsas, el daño realizado por estas fue irreparable, al punto que hoy en día no mantiene ningún vínculo con su hija. “Soy Ricardo Biasotti. Mi historia tiene más de 20 años. Toda una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática. El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija. Todo esto acompañado por una campaña mediática destinada a deteriorar mi imagen como padre y a destruir mi vida”, recordó en los estrados del Congreso de la Nación.

“Ante mi insistente lucha por ser un padre presente porque era lo único que pretendía, ser un padre presente para mi hija, se elevó la apuesta y se incurrió a las falsas denuncias. En el 2003 fue denunciado por amenazas, en 2004 fui denunciado por violencia de género. Seguramente se recordarán el show mediático, la puesta en escena en un programa de televisión en la hora pico de un domingo a la noche”, continuó y enumeró los episodios llevados adelante por Andrea del Boca en la televisión abierta.

Andrea del Boca y Ricardo Biasotti se enfrentaron en la Justicia en múltiples ocasiones Archivo

“En el 2008 me denunciaron por secuestro, que había secuestrado a mi hija cuando estaba de vacaciones en Cariló, como había pasado los últimos cuatro o cinco años con permiso del juez y habiendo cumplido todos los requisitos de información sobre el lugar donde iba a estar, el teléfono, etc. Todas estas denuncias fueron desestimadas; fui sobreseído en primera instancia y hasta en segunda instancia”, remarcó Biasotti.

“Mi legajo de antecedentes penales está impecable, pero en el 2009, la madre decidió que era hora de cortar el vínculo definitivamente. A partir de ese momento incumplió el régimen de visitas por completo (...) Después de pasados nueve años que no veía a mi hija, fui nuevamente acusado falsamente. Esta vez por abuso sexual. En realidad, esta denuncia fue resultado de una venganza por no querer desistir de mis derechos en un juicio por daños que teníamos pendiente desde el 2006″, argumentó.

Ricardo Biasotti no mantiene relación con su hija desde el año 2009

Acto seguido, Ricardo Biasotti describió uno de los momentos más complicados de su vida, al ser acusado falsamente no solo por su expareja, sino también por su hija, con testimonios inducidos por su progenitora. “Pero finalmente llegó el fallo. El fallo fue categórico: se determinó que mi hija no presentaba signos de victimización sexual ni daño psíquico, que el relato formulado en la denuncia y la rectificación y en las pericias era una amalgama de falsos recuerdos implantados y mentiras lisas y llanas”, citó al veredicto final.

Ricardo Biasotti habló con LAM del enfrentamiento con Andrea del Boca

A la salida de la jornada en el Congreso de la Nación, el empresario decidió brindar una entrevista a LAM (América TV) sobre lo que lo motivó a formar parte de este ciclo de exposiciones y garantizar su apoyo al proyecto. “Vengo a dar mi apoyo a una propuesta de ley nueva sobre las falsas denuncias. Entonces, vengo un poco a charlar sobre lo que me pasó a mí, la experiencia que tuve con las falsas denuncias y a apoyar en la promulgación de esta ley”, afirmó.

“Viendo tantos casos me di cuenta que soy un afortunado, porque en la última causa yo salí sobreseído. La Justicia funcionó, lentamente, pero funcionó en el debido proceso, la presunción de inocencia. Me dieron lugar a que yo me defendiese y pude salir sobreseído por inexistencia de delito, porque era una falsa denuncia. No había pruebas, no había nada. Pero hay mucha gente que la pasó muy mal, hay mucha gente que fue privada de la libertad con mucho menos de lo que me denunciaron a mí”, sentenció.

Ricardo Biasotti brindó una entrevista a LAM tras su salida del Congreso

Fue entonces que la periodista Pilar Smith le consultó cómo fue para él tener que seguir adelante en su vida después de haber sido declarado inocente, pero la realidad de que quizá nunca más podría ver a su hija. “Es difícil. El daño es muy pesado, es muy grave. La familia y los amigos son importantes y la verdad que tuve el apoyo de ellos incondicional. Y tratando de reinventarme porque fueron batallas duras y con daños y pérdidas importantes”, reconoció conmocionado.

“Hay una pregunta que seguramente te la harás siempre, que es: ¿por qué Andrea del Boca hizo todo lo que hizo?“, le consultó Smith; a lo que Ricardo respondió con sinceridad: ”Ella simplemente quiso impedir el vínculo y la presencia del padre en la vida de nuestra hija e hizo todo lo posible y lo logró. Y es muy triste porque los más dañados terminan siendo los chicos y ningún chico se merece eso. Hay que respetarle su derecho a tener un padre presente en su vida, una familia paterna, una identidad completa, una historia completa“, analizó.

“Andrea quiso evitar todo eso, quiso borrarme de la vida de su hija. Y la verdad es que no tiene mucha explicación porque no es racional el tema, pero quizá ella no supo hacerlo de otra manera”, concluyó con la esperanza de que algún día se de un posible reencuentro cara a cara con ya no tan pequeña.