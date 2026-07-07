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La reacción de los famosos al triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto

De Susana Giménez y Lali a Nico Vázquez y Marcela Tinayre, todos se desahogaron en las redes sociales

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Jujuy Jiménez, Dalma Maradona y Marcela Tinayre, entre las famosas que reaccionaron en redes a la victoria de Argentina en el Mundial
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La Selección Argentina logró dar vuelta el resultado, ganó 3-2 sobre Egipto y se clasificó a cuartos de final en el Mundial 2026. Tras los 90 minutos de tensión y nerviosismo que se vivieron durante el encuentro disputado en el estadio de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, los famosos argentinos volcaron su desahogo y alegría en las redes sociales.

"¡Gracias selección Argentina, gracias rey!", remarcó Susana Giménez en una historia de Instagram en la que compartió una imagen realizada con inteligencia artificial
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Así vivió el partido Marcela Tinayre
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