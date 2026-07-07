La reacción de los famosos al triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto

La Selección Argentina logró dar vuelta el resultado, ganó 3-2 sobre Egipto y se clasificó a cuartos de final en el Mundial 2026. Tras los 90 minutos de tensión y nerviosismo que se vivieron durante el encuentro disputado en el estadio de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, los famosos argentinos volcaron su desahogo y alegría en las redes sociales.

"¡Gracias selección Argentina, gracias rey!", remarcó Susana Giménez en una historia de Instagram en la que compartió una imagen realizada con inteligencia artificial

La euforia de Emilia Mernes

Así celebró Nico Vázquez

El encuentro entre Marcelo Tinelli y La Mona Jiménez ya se convirtió en un clásico del Mundial

Así vivió el partido Marcela Tinayre

Sofía "Jujuy" Jiménez y su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea

Leti Siciliani, feliz por el triunfo

"Infartados pero seguimos", dijo aliviada Dalma Maradona

Lali fue de los tantos famosos que eligió destacar la figura de Lionel Messi

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron en familia

El festejo de Valentina Cervantes

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Faustino

"Vamos sudakas", dijo Eva de Dominici, que está radicada en Los Ángeles

Delfina Chaves optó por compartir la imagen de la bandera argentina

El desahogo de Zaira Nara, que estuvo trabajando en la cobertura del Mundial durante la fase de grupos

Soy el tipo menos futbolero del planeta, pero qué increíble este partido. Nunca en mi vida sufrí tanto por fútbol 💪🏻🇦🇷 — Pampito (@PampitoOk) July 7, 2026