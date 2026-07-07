La reacción de los famosos al triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto
De Susana Giménez y Lali a Nico Vázquez y Marcela Tinayre, todos se desahogaron en las redes sociales
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LA NACION
La Selección Argentina logró dar vuelta el resultado, ganó 3-2 sobre Egipto y se clasificó a cuartos de final en el Mundial 2026. Tras los 90 minutos de tensión y nerviosismo que se vivieron durante el encuentro disputado en el estadio de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, los famosos argentinos volcaron su desahogo y alegría en las redes sociales.
Soy el tipo menos futbolero del planeta, pero qué increíble este partido. Nunca en mi vida sufrí tanto por fútbol 💪🏻🇦🇷— Pampito (@PampitoOk) July 7, 2026
Lo de este Mundial con los porteros es algo acojonante eh— Ibai (@IbaiLlanos) July 7, 2026
Cuanto más random y en peor liga jueguen más paradas hacen.
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