La crítica de Georgina Barbarossa a Marley por no respaldar a Flor Peña: “Vive en una nube”

La polémica en torno a la salida de Florencia Peña de Luzu TV y el final de su programa, El show del verano, sigue generando repercusiones. Semanas después del escándalo generado por la difusión de fake news sobre la familia Messi, figuras de los medios cuestionan la falta de apoyo de Marley a la actriz en este difícil momento, entre ellas Georgina Barbarossa, amiga de ambos.

La conductora se mostró crítica con la actitud que tomó Marley al evitar pronunciarse de forma contundente en defensa de su compañera y por señalar que prefería mantenerse neutral.

Durante una charla con Guido Záffora en el programa de Marina Calabró en El Observador 107.9, Barbarossa no dudó en expresar su opinión cuando le preguntaron si consideraba que el conductor debería haber apoyado públicamente a Peña.

“¿No te pareció que Marley tendría que haber salido por lo menos a defender a su amiga? ¿La posición neutral no es antipática frente a un amigo tan amigo?”, le consultaron. “Sí, es antipática, sí”, respondió la actriz, quien sorprendió a los panelistas con su comentario y sumó entre risas: “Se quedaron duros”.

A continuación, volvió a respaldar a Florencia Peña: “Obvio que fue un error involuntario y por la forma en que lo dijo se quería matar, pero bueno, ya está, ya pidió perdón, basta. Es un montón”, consideró. Si bien cuestionó la neutralidad de Marley, también minimizó su crítica: “Él vive en una nube de pedos, vive en Narnia. No sé si vio toda la escena tal cual como fue”, opinó.

Barbarossa también reveló que se comunicó con Peña para brindarle contención en medio del difícil momento que atraviesa y dijo que le aconsejó que se apoye en el teatro y en el cariño del público mientras continúa enfrentando los cuestionamientos. “Le dije: ‘Aferrate al teatro, que es la roca de los artistas. Aferrate al público, que te aplaude de pie’”. Mientras tanto, siguen circulando versiones sobre un supuesto juicio millonario que Peña iniciaría contra Luzu TV.

🗣️ "MARLEY VIVE EN UNA NUBE DE PEDOS"

Georgina Barbarossa criticó la posición neutral de Marley ante la cancelación de Flor Peña: "Es antipática".



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Un reclamo millonario

En medio del escándalo que derivó en la salida de la actriz de Luzu TV, Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, reveló la cifra que tendría la demanda judicial que impulsa Florencia Peña contra la señal dirigida por Nico Occhiato.

“Finalmente Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos, por daños y perjuicios”, informó días atrás la panelista en el programa Pasó en América (América TV). Según trascendió, además del reclamo por el pago completo del contrato, la actriz considera que fue perjudicada por haber quedado vinculada a la difusión de una información falsa sobre Jorge Messi, lo cual ocasionó el levantamiento del programa, la desvinculación del equipo de producción y el cierre de su relación laboral con la plataforma.

Burlando también se refirió públicamente al conflicto y aseguró que Peña todavía atraviesa un momento de profunda angustia. En diálogo con el programa Intrusos, destacó especialmente el apoyo que recibió de Celia Cuccittini. “La respuesta de la mamá de Messi fue reparadora para ella. Igual no lo digiere, pobrecita. Sabe que patinó, pero eso no significa que no tengan que respetar un contrato, cumplir ciertas pautas y, fundamentalmente, no lastimarla, incinerarla y afectar tanto su intelecto”, mencionó.

El abogado también cuestionó el manejo de la situación por parte de Occhiato: “Yo creo que lo movieron los intereses y no la consideración de una trayectoria. Son dos personas exitosas, pero a veces estas cuestiones se deben decidir no en caliente sino en frío, y eso no pasó”.

Consultado sobre las versiones que hablaban de un supuesto maltrato telefónico hacia la actriz, respondió: “Lo desconozco, pero se lo voy a preguntar a Florencia la próxima”. Además, describió cómo se encuentra Peña hoy: “Siempre que hablamos fue en un estado de desesperación y angustia. Han lastimado y dañado muchísimo la imagen”.