Ángel de Brito sobre Darío Giordano: “Me hablaron pestes de él, era soberbio y maleducado con sus compañeros de trabajo”

Luego de que el domingo 11 de octubre saliera a la luz el relato de Valentín Yankelevich sobre la violencia que sufrió de parte de su padre Darío Giordano, Ángel De Brito dio a conocer cómo era la personalidad del productor y progenitor de los chicos durante su etapa en Telefe.

Darío Giordano, en el ojo de la tormenta por ejercer violencia contra sus hijos

El escándalo familiar que se desató el fin de semana todavía resuena en los medios y hay quienes eligieron rememorar cómo fue el noviazgo de Giordano con Yan mientras los dos trabajaban en la televisión. Desde el sillón de LAM (América TV), De Brito compartió los comentarios que personas del entorno trabajaron con ellos a finales de los 90.

En detalle: cómo era Dario Giordano con sus companeros de Telefe

Giordano y Yan se conocieron en junio de 1997 en los pasillos del canal de las pelotas y un mes después empezó el romance de forma tímida. En noviembre de 1998 los dos dieron un paso más y se casaron en el Registro Civil de San Isidro.

“No sé si vale la pena volver el tiempo atrás, pero no sé si era la pareja más feliz del mundo. Había rumores de relaciones de Romina con otra gente y de Darío con medio mundo en Telefe”, empezó De Brito. A continuación, parafraseó lo que colegas de la señal televisiva, productores y técnicos dijeron de Giordano. “Todos me hablan pestes como compañero. Me dijeron que a partir de su romance con Romina… Él empezó a trabajar como cualquiera en Telefe, a tirar cables con una beca del colegio y, a partir de la relación, le dan un puesto importante y me dicen que era soberbio, que era maleducado con todo el mundo y despectivo…”.

Después de ello, explicó que un productor de Chiquititas en el teatro le relató cómo Giordano aspiraba a conquistar a Yan y así, no solo casarse, sino ascender laboralmente. Ese testimonio afirmó que los gestos de violencia venían de mucho antes de la muerte de la actriz.

“En ese entonces él era productor técnico [Darío] y había apostado que iba a conquistar a Romina Yan y que se iba a casar con ella, con frases muy despectivas hacia ella. Eso se lo contaba a sus compañeros y al final ocurre. Entonces, empieza la relación, se casan y él empieza a crecer dentro del canal”, inició De Brito.

Según Ángel De Brito, Darío Giordano hizo una apuesta para casarse con Romina Yan

Segundos después, el periodista y conductor de LAM leyó el mensaje de su fuente: “Yo estuve en esa apuesta en el teatro cuando Darío dijo: ‘Les apuesto a que me la levanto a la gorda y me caso. Eso era en Chiquititas y después, cuando se filmó la película en Villa La Angostura de Chiquititas, el maltrato del marido era terrible y nosotros no decíamos nada porque teníamos miedo a perder el trabajo porque Romina estaba completamente enamorada de él’”.

“Me cuentan que Darío la siguió durante cuatro años hasta que logró casarse con ella y era despectivo cuando ella no estaba. Gustavo nunca lo quiso, pero Romina estaba muy enamorada. En esa época de trastornos alimenticios donde Darío la hacía sentir muy importante y que la quería mucho. De hecho, ella tomó la comunión y confirmación para casarse con él. Después, Gustavo lo nombró jefe de técnica. Con su compañero se sentía poderoso y todos le tenían miedo porque era mal compañero”, agregó el periodista.

Luego de deslizar esta información, Tatiana Schapiro, quien estuvo como invitada en LAM y entrevistó a Valentín Yankelevich, confirmó que la apuesta de Darío Giordano sobre Romina era conocida en el medio, al igual que su trato con el resto de los compañeros de trabajo.