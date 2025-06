Ángela Torres rompió el silencio tras su separación de Rusherking

Después de varias idas y vueltas, y una crisis en el medio, Ángela Torres y Thomas Nicolás Tobar, conocido artísticamente como Rusherking, decidieron ponerle fin a su relación, la cual habían oficializado el año pasado. Pese a que circularon rumores de infidelidad, la artista de 26 años rompió el silencio y reveló qué fue lo que desencadenó la ruptura.

Ángela Torres y Rusherking hicieron varios viajes juntos durante su noviazgo (Foto: Instagram/@angelatorres)

“Ayer Ángel de Brito contó en LAM la separación de Ángela Torres y Rusherking. Hablé con Ángela", dijo Candela Mazzone este viernes en el ciclo de streaming El ejército de la mañana (Bondi Live). Acto seguido, la periodista leyó el mensaje que la actriz le escribió: “Me puso ‘holis. Sí, es cierto. Terminamos súper bien y hay mucho respeto entre nosotros, pero decidimos que era mejor estar solos para que no se inventen bol******’. Perdón la expresión, pero lo estoy leyendo textual".

Además, la intérprete de la canción “Las leyes de la vida” hizo hincapié en que estaba segura de la determinación que tomó junto al joven santiagueño de 26 años: “Estamos los dos bien y seguros con la decisión”. Ante la consulta de la panelista sobre si existieron terceros en discordia, la hija de Gloria Carrá aclaró: “No, no, para nada. No los hubo. Fue una decisión entre ambos buscando lo mejor para los dos. Besito y suerte”.

Las especulaciones sobre una relación paralela del trapero comenzaron a circular luego de que la protagonista de la tira juvenil Simona (eltrece) publicara un video en su cuenta de TikTok bailando “1Amor”, uno de los hits de Lali Espósito. “Un amor que me quiera súper auténtica, que no me haga trampa y no use tácticas. El que no me haga sentir problemática. Un amor para mí, un amor”, dice parte del fragmento que eligió y que generó revuelo entre sus seguidores.

Ángela Torres bailó al ritmo de Lali Espósito y despertó rumores de infidelidad

La ruptura llegó después de que Ángela saludara a su novio por su cumpleaños, el cual fue el pasado 20 de mayo. “Feliz cumple mi amor, te amo mucho”, escribió en el video que publicó y con el que resumió parte de su último viaje a Europa, en el que se los vio disfrutar de un paseo por el río Sena. Sin embargo, hoy ya no quedan registros de aquellos momentos en su cuenta de Instagram, donde la artista hizo una limpieza y dejó publicadas solo algunas fotografías, las cuales muestran parte de su trabajo en el ámbito musical.

El saludo de Ángela Torres a Rusherking por su cumpleaños

Por su parte, Rusherking optó por guardar silencio y hasta el momento no se refirió a su incipiente separación.

Cabe recordar que en enero de este año, cuando se habían separado, trascendió que la razón del distanciamiento habría sido por constantes peleas. A raíz de esto, el panelista Pepe Ochoa contó que protagonizaron una acalorada discusión en sus vacaciones que los habría llevado a tomar la decisión. “Por lo poco que le contó a su entorno, porque ella no es de hablar mucho, se pelearon fuerte en Nueva York, y ahí tomó Rusher la decisión de no seguir más. Ángela está hecha mier… anímica y emocionalmente”, comentó.

Rusherking y Ángela Torres, en París, Francia; es uno de los viajes que hicieron por el mundo (Foto: Instagram @rusherking)

A pesar de que decidieron volver a apostar al amor, parecería que no lograron resolver sus diferencias en los últimos seis meses.