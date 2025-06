El motivo por el que Maxi López estaría furioso con Wanda Nara

Aunque los conflictos mediáticos entre Wanda Nara y Maxi López parecían haber quedado en el olvido, en medio de la confrontación explosiva de la mediática contra Mauro Icardi y María Eugenia “la China” Suárez, un nuevo incidente encendió la llamarada. La polémica fue contada por Yanina Latorre al aire de Sálvese quien pueda (América TV), quien remarcó que la empresaria de cosméticos niega la pelea a toda costa.

“A Maxi López le molestó la foto que subió Icardi. Porque convengamos que en un momento Wanda lo denunció por violencia, es poco serio que si estás denunciando violencia de Icardi hacia uno de tus hijos los sientes a merendar en el Chateau Libertador y él suba una foto”, explicó la conductora, sobre lo que habría generado crispaciones entre Maxi y Wanda.

Wanda Nara y Maxi López comenzaron a recomponer su relación en los últimos cuatro años Foto: Redes Sociales

“Icardi y Maxi se odian. Están más que distanciados. Ya se fumó Maxi que le mostrara los hijos por todos lados. Pero acá dijo: ‘bueno, para un poco’. Meté a tus hijas con el padre y mis hijos que van conmigo”, continuó con los detalles sobre las internas familiares.

A su vez, Wanda Nara le solicitó a la Justicia que el próximo domingo, fecha que se celebra el Día del Padre, los menores vieran al Icardi nuevamente en su casa, lo que habría incrementado aún más la ira de Maxi López en el exterior, ya que viajará exclusivamente para pasar esta fecha junto a sus tres niños en Argentina.

La foto que Mauro subió junto a Valentino, Benedicto y Constantino López y también con su hija mayor Francesca Icardi (Foto: Instagram

“Y no nos olvidemos que Wanda propuso que este fin de semana todos estén juntos, los tres niños, con las dos nenas y Mauro almorzando en el Chateau. Que esto ya les aviso que no va a ocurrir porque Mauro tiene un asado en la casa con toda la familia de la China. La China ya compró la carne y tienen todo listo. Él no piensa ir al Chateau”, reveló Latorre sobre los planes que tendría el jugador del Galatasaray alejado de sus hijas, Francesca e Isabella.

Quienes más se verían perjudicadas en este accionar serían las niñas, que esperan con ilusión volver a ver a su papá. “Ellas ya le prepararon cartitas por el Día del Padre con cartulinas y todo. Él hoy subió un escrito tremendo de que no quiere que lo manejen (por Wanda), pero me parece que le está dando más importancia a la pelea de él con Wanda por la China, que realmente a ver a las nenas. ¡Esta edad de las nenas no vuelve Mauro y te lo digo seriamente!”, opinó la también panelista de LAM (América TV).