Angelina Jolie abandona Los Ángeles: la mansión de casi US$30 millones que podría venderle a Madonna

La reconocida actriz estadounidense Angelina Jolie decidió abandonar Los Ángeles, en California, y puso a la venta su imponente mansión en Los Feliz por 29,85 millones de dólares. Recientemente, Madonna mostró interés en adquirir el inmueble y coordinó una visita virtual en video, en un movimiento que podría marcar su regreso a la ciudad.

La mansión de casi US$30 millones que Angelina Jolie podría venderle a Madonna en Los Ángeles

En declaraciones anteriores, la actriz había asegurado que dejaría Los Ángeles una vez que sus hijos fueran adultos. El mes pasado, sus hijos menores (los gemelos Knox y Vivienne) cumplieron 18 años, y Jolie tomó la decisión de vender la mansión que adquirió por US$24,5 millones en junio de 2017, unos nueve meses después de solicitar el divorcio de Brad Pitt.

La mansión que Angelina Jolie puso a la venta se ubica en Los Feliz, un barrio en el oeste de Los Ángeles

Dado que la estrella de la música se encontraba fuera del país celebrando su cumpleaños número 68 en Grecia, su equipo coordinó una visita virtual en video para conocer la finca.

“La gente de Madonna llamó y se organizó la visita”, detalló una fuente citada por New York Post. Añadió luego que el barrio es “una maravillosa colonia en la parte alta de Hollywood Hills con mucha influencia de las celebridades”.

La posible adquisición de la propiedad marcaría el regreso de Madonna a Los Ángeles tres años después de que vendiera su mansión en Hidden Hills por US$23 millones. Según los registros, había comprado ese inmueble al cantante canadiense de R&B, The Weeknd, en 2021, por US$19,3 millones.

Actualmente, el portafolio de Madonna posee propiedades de alto nivel en Manhattan -una casa adosada triple de 17 metros de largo en el Upper East Side-, Londres, Bridgehampton y Portugal.

Cómo es la mansión que Angelina Jolie podría venderle a Madonna por casi US$30 millones

La residencia se encuentra en el punto más alto de Laughlin Park, un vecindario privado y extremadamente seguro de aproximadamente 60 casas en Los Feliz, en la zona este de la ciudad de Los Ángeles. Entre los antiguos y actuales residentes figuran Natalie Portman, Kristen Stewart, Brie Larson, Kristen Bell y Dax Shepard.

Un agente inmobiliario señaló que a las celebridades les encanta el barrio porque es tranquilo e inaccesible. “No hay autobuses turísticos por allí, y hay una forma discreta de bajar a Sunset sin pasar por Laurel Canyon”, indicó.

En la mansión erigida dentro de la finca predomina el estilo Beaux Arts con exterior de estuco blanco y tejado de tejas rojas. Todo el inmueble, construido en 1913, tiene un diseño minimalista, elegante y refinado.

La finca de Angelina Jolie en Los Ángeles cuenta con una mansión estilo Beaux Arts, piscina y vistas a las colinas

En su interior, alberga seis dormitorios, biblioteca, cocina de chef, comedor formal con paneles de caoba y un gran salón a desnivel con ventanas arqueadas. La suite principal dispone de chimenea de mármol, sala de estar, baño estilo spa, vestidor, clóset y puertas francesas que abren hacia una terraza.

Además de la residencia principal, el terreno de 2,1 acres (8500 metros cuadrados) cuenta con piscina, casa de piscina, casa de huéspedes/estudio, salón de té y garaje con puerta de seguridad, junto con extensos jardines, árboles centenarios y vistas a las colinas de Hollywood y al Observatorio Griffith.

El legado histórico de la casa que vende Angelina Jolie en Los Angeles

La mansión posee un profundo valor histórico para Hollywood, ya que perteneció al célebre director Cecil B. DeMille y su familia por más de medio siglo tras adquirirla en 1916. DeMille, cofundador de Paramount y director de producciones legendarias como Los diez mandamientos y El mayor espectáculo del mundo, fue pionero en la industria cinematográfica.

Según New York Post, el cineasta llegó a expandir la propiedad en 1920 tras comprar la casa vecina —que perteneció a Charlie Chaplin— y unirlas temporalmente con un corredor de cristal. La familia DeMille retuvo la histórica propiedad hasta finales de la década de 1980.