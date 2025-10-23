Venden en US$25 millones la casa de Beverly Hills que Diane Keaton renovó por completo: “Tiene su esencia”

La icónica residencia de estilo colonial español en Beverly Hills, Los Ángeles, conocida por haber sido renovada por la actriz Diane Keaton y posteriormente vendida al creador de la serie Glee, Ryan Murphy, salió a la venta por 25 millones de dólares. La propiedad, que fue construida en la década de 1920, combina su arquitectura original con reformas modernas.

Se vende la casa de Beverly Hills que renovó Diane Keaton

La vivienda, ubicada en el 820 de North Roxbury Drive, tiene aproximadamente 8434 pies cuadrados (unos 783 metros cuadrados) y fue diseñada originalmente en 1927 por Ralph C. Flewelling, el arquitecto responsable del Ayuntamiento de Beverly Hills.

Parte de su estructura cambió debido a un proyecto de reestructuración que llevó adelante Keaton, que murió el 11 de octubre de 2025 a los 79 años a causa de una neumonía. Además de haber sido actriz, también construyó una reconocida trayectoria renovadora y remodeladora de inmuebles.

La propiedad, ubicada en el 820 de North Roxbury Drive, fue diseñada originalmente en 1927 por Ralph C. Flewelling

En 2007, cuando compró la propiedad por US$8,1 millones, contó con la colaboración de Stephen Shadley para restaurarla y darle un toque moderno. Conservó el carácter arquitectónico original con techos altos con vigas, arcos, pisos de terracota y detalles de madera tallada, pero le inculcó su marca personal.

“Diane fue una de las mentes más prolíficas en arquitectura y diseño que jamás hayamos visto en la comunidad inmobiliaria. Solo hay un puñado muy pequeño de personas que tenían su estética”, valoró Rayni Williams, quien junto a su esposo y coagente, Branden Williams, de Beverly Hills Estates, está a cargo de la comercialización de la propiedad, en declaraciones a New York Post.

La residencia, que cuenta con seis habitaciones y nueve baños, está rodeada de jardines, una piscina y spa, casa de invitados y cancha deportiva. Se presenta en el mercado como una “propiedad de legado”, un lugar donde “el glamour de Hollywood se encuentra con el lujo moderno”.

Cómo Diane Keaton transformó su residencia en Beverly Hills, los Ángeles

Keaton renovó la entrada de la casa con un sello característico de su estilo. “Entras al vestíbulo, que es una biblioteca con área de descanso, y realmente te envuelve la energía de Diane. Porque te da la bienvenida y eso permanece intacto. Le encantaban los libros y le encantaba leer… sientes mucho su presencia, su corazón y alma, de inmediato”, precisó Rayni Williams.

También transformó la cocina y creó un espacio con techo abovedado y vigas, centrado en una chimenea y una amplia mesa de estilo rústico. “Su ojo para la arquitectura era impecable. Tomó la tendencia Spanish Revival y lo convirtió un poco en la estética tipo granja, pero también devolvió la vibra de hacienda española. Simplemente arriesgaba: en su actuación, en su moda y en el diseño”, agregó.

Con seis habitaciones y nueve baños, la residencia incluye jardines, piscina y spa que rodean la vivienda

Incluso en el paisajismo, cuando los códigos de Beverly Hills exigían visibilidad del patio delantero, “ella puso todos estos cactus y básicamente hizo toda esta instalación en lugar del vallado… desafiando la norma”, comentó Branden Williams.

La propiedad de Beverly Hills que pasó de Madonna a Keaton y luego compró Ryan Murphy

Keaton le compró en 2007 esta vivienda a Madonna, que la había tenido en su poder de manera breve. Tres años después, en 2010, la actriz vendió la propiedad a Murphy por US$10 millones, después de haberla listado inicialmente en 2009 por US$12,99 millones.

Más tarde, el productor la traspasó por US$16,25 millones a los actuales propietarios, Seth y Cailin Wunder, un ejecutivo de capital privado y una artista, respectivamente.

En 2010, la actriz vendió la propiedad a Ryan Murphy por US$10 millones, quien más tarde la traspasó por US$16.25 millones a los actuales propietarios, Seth y Cailin Wunder

Para Cailin, esta propiedad representaba un sueño: “Recuerdo haberla visto por primera vez en las páginas de Architectural Digest, en la edición de 2008. La había restaurado con tanto cuidado. Me imaginé pensando: algún día, eso será mi hogar. Es un espacio donde se une todo lo que amo: arte, historia, artesanía”.

Ahora, los Wunder decidieron poner en venta la residencia. “Cailin es artista y se muda mucho. Aunque creo que está muy involucrada emocionalmente con esta casa y enamorada de ella, su ojo creativo la impulsa a buscar otra vivienda”, explicó Rayni Williams.