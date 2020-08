Aníbal Fernández cruzó a Luis Brandoni luego de su convocatoria al banderazo

El exjefe de gabinete criticó al actor y exdiputado radical por convocar a la marcha del 17 de agosto Fuente: Archivo

El exjefe de gabinete Aníbal Fernández criticó al actor y exdiputado radical Luis Brandoni por convocar a un banderazo el próximo 17 de agosto y advirtió que la manifestación podría convertirse en un foco de contagios de coronavirus.

Brandoni llamó, en un emotivo video que circula en las redes sociales, a participar de un banderazo en defensa de "las instituciones fundamentales de la democracia republicana". Así sumó su apoyo a la movilización planteada para el próximo lunes, en coincidencia con el aniversario de la muerte del general José de San Martín.

Fiel a su estilo, Fernández comentó de manera irónica los dichos del actor. "Lo más serio que hizo Luis Brandoni últimamente fue Esperando la carroza", sostuvo el funcionario oficialista.

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)además criticó a los miles de usuarios que convocaron a la marcha a través de las redes sociales. "Muchos de los que se quejan de la cuarentena van a encontrar que no saben, no leen o no entienden que no hay país del mundo que no la haya adoptado y le haya ido bien económicamente. Es imperioso encontrar alternativas de desarrollo para poder afrontar la post pandemia", declaró.

El funcionario oficialista advirtió que la movilización, cuyos objetivos son manifestarse contra el Gobierno nacional, sus medidas políticas y el avance contra la Justicia, puede tener difíciles consecuencias. "Me da pena porque va a generar un montón de contagiados", aseguró. Y acotó sobre la pandemia de Covid-19: "El mundo se rompió, lo que existía no existe más".

Brandoni sumó su apoyo a la movilización en defensa de "las instituciones fundamentales de la democracia republicana" Fuente: Archivo - Crédito: Enrique Villegas