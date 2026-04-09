Anna del Boca fue tajante tras las declaraciones de Ricardo Biasotti: “El supuesto papá del año”

Ricardo Biasotti se presentó ante el Senado para respaldar el proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada, que propone endurecer las penas de las falsas denuncias. Durante su exposición, el empresario relató su experiencia personal tras las acusaciones realizadas por su expareja, Andrea del Boca, quien lo denunció por presunto abuso hacia Anna, la hija que tienen en común. Aunque la Justicia lo absolvió, Biasotti aseguró que las consecuencias fueron profundas y que el vínculo con su hija quedó completamente quebrado. Luego de sus declaraciones, la joven decidió hablar públicamente y dar a conocer su versión de los hechos.

Durante su intervención en el Congreso, Biasotti repasó el impacto personal que tuvo este proceso a lo largo de los años y apuntó contra su expareja. “Mi historia tiene más de 20 años. Toda una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática”, expresó, y aseguró que el trasfondo de la situación fue impedir el vínculo con su hija.

Ricardo Biasotti habló ante el Senado de la Nación (Foto: Captura de pantalla Tv Pública)

Luego de esas declaraciones, Anna del Boca decidió dar su versión en diálogo con el programa A la Barbarossa (Telefe). Allí fue contundente al marcar distancia: “Yo no le hablo a esta persona hace años, no hablo “de” ni “con” esta persona por decisión propia”, comenzó diciendo.

Fuerte descargo de Anna del Boca luego de las declaraciones de Ricardo Biasotti (Captura: Telefe)

En ese sentido, remarcó su independencia y cuestionó el momento en el que se reavivó el tema: “No me interesa emocionalmente ni económicamente… estoy estudiando, estoy laburando”, afirmó. Además, lanzó una crítica directa: “Vaya casualidad que utilice este momento para seguir con este circo cuando ni lo mencioné… en vez de dejarme en paz, dejarme crecer, el supuesto papá del año, ¿cierto?”, agregó.

Asimismo, Anna del Boca volvió a mostrarse firme al referirse a su experiencia personal. “La verdad, a mí no se me mueve ni un pelo porque sé perfectamente lo que viví y lo que me hizo sentir”, expresó, y reforzó su postura con un mensaje contundente: “No me voy a cansar de repetir: escuchen a las infancias, es muy cruel lo que hacen”.

Andrea del Boca junto a su hija Anna Chiara (Foto: Instagram @andreadelboca)

Además, destacó el rol de su madre en ese proceso y rechazó algunas versiones que circularon sobre su historia. “Yo tuve el privilegio de tener una madre que sí me escuchó y perdió mucho por defenderme”, señaló, y agregó con firmeza: “Decir que me lavaron el cerebro es subestimarme”, dejando en claro su posicionamiento frente a las acusaciones.