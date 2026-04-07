Así fue el paso de Andrea del Boca por la casa de Gran Hermano

Este lunes, una abrupta caída de Andrea del Boca minutos previos al inicio de la gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe), produjo la salida de la actriz del reality. “Ante tantas consultas, quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia”, fueron las palabras con las que Santiago del Moro, conductor del ciclo, confirmó mediante su cuenta de Instagram que la actriz no volverá al juego.

El comunicado de GH por la salida de Andrea del Boca

No hay dudas de que la intérprete de la telenovela Celeste (1991) protagonizó varios momentos que no pasaron inadvertidos por los fanáticos del ciclo. A raíz de esto, te contamos perlitas de su paso por la edición Generación Dorada.

Su estelar ingreso a la casa de Gran Hermano

En una gala de apertura cargada de adrenalina, la mayor sorpresa de la noche del 23 de febrero llegó de la mano de la primera participante en cruzar la puerta: Andrea del Boca.

“Soy una fanática del juego. Entro con mucha ilusión, muchos nervios. Esto será como salir a escena. No va a haber un personaje de por medio que me va a escudar”, expresó sin vueltas en su video de presentación.

Y siguió: “Van a ver a Andrea, la que le gusta el orden. Soy competitiva, me encantaría ganar y mostrar mis estrategias“.

Andrea del Boca, la primera participante entrar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

El primer llanto de Andrea del Boca en Gran Hermano

A menos de 24 horas de pisar la casa más famosa del país, la actriz rompió en llanto. Sentada sobre su cama, agarró el almohadón con el rostro de su hija, el mismo que dejó sobre la cabecera minutos después de hacer su entrada triunfal, y con cierta nostalgia, lo puso frente a ella, como si le estuviera hablando a Anna Chiara y a su mascota.

“Sabés que siempre estoy ahí. Siempre estoy a tu lado. A tu lado. Y de tu lado. Te amo siempre... te amo", expresó.

También se dirigió a Nicolás del Boca, su padre, quien fue un destacado director, camarógrafo y productor de cine y televisión, que falleció en 2018. “Yo sé, papá, que vos estás acá. Y qué moviste para que yo estuviese acá. Y como tenés ese ojo... ahí está tu mirada”, expresó visiblemente conmovida.

Andrea del Boca ya se quebró dentro de la casa de Gran Hermano

Y completó: “Te extraño, Nico. Extraño tus abrazos. Pero sé que estás feliz. Anoche sentí que estabas acá, y estaba la abuela, y estaba la nona, y estaba el nono, y estaba el abuelo, y estaba Máster, y estaba la tía Nené, y estaba Eduardo... todos mirando como diciendo: ‘Vamos a sentarnos desde acá y vamos a mandarle buena onda’. Yo sé que estás. Yo te siento".

Su cruce con Yanina Zilli por un jamón

A tres días del comienzo del reality, Andrea del Boca y Yanina Zilli, protagonizaron una fuerte pelea que sorprendió a todos por un insólito motivo: un jamón.

Según pudo verse en las grabaciones, Andrea había quedado a cargo de organizar la cena, la cual consistía en una extensa picada y platos fríos. Como ocurre en todas las casas, muchos hermanitos aprovecharon los descuidos de la cocinera para picar algo durante la preparación. Pero quedó en total evidencia Yanina Zilli, a quien la actriz reprendió inmediatamente: “Yani, esperemos a todos”.

El tenso cruce entre Andrea del Boca y Yanina Zilli

“Ah bueno, pensé que como todos estaban picoteando, yo también. Ahí te lo dejé”, respondió Yanina de mala forma. Indignada por la actitud de Andrea, se sentó en la mesa junto a sus otros compañeros y siguió con su protesta. “Claro, agarra una y yo no puedo comer. Que espere a la mesa y están todos comiendo de ahí. Me dan órdenes. Pero dejate de joder. Iba a agarrar un pedacito de jamón y están todos agarrando. Que se meta el jamón ese ...”, expresó muy molesta.

El día que abandonó la casa de Gran Hermano para hacerse estudios

El jueves 19 de marzo, la actriz abandonó el reality para hacerse unos estudios médicos luego de que sufriera de presión alta. Tras cuatro días afuera de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el lunes 23 de marzo a la noche, Andrea del Boca volvió a ingresar a la competencia.

Horas más tarde y en medio de la gala, le habló a la cámara: “Primero quiero agradecer a la producción porque la verdad es que el otro día me asusté mucho y me protegieron. Me preguntaron si quería volver y les dije que quería seguir con el protocolo para poder volver”.

Así fue el reingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Explicó que ingresó a la competencia medicada porque sufre de colon irritable. Una complicación gastrointestinal relacionada con esto hizo que el jueves de la semana tuvieran que internarla. “Estoy medicada con antibióticos. No le pegaban con eso y después se complicó con la presión que empezó a subir. Yo tengo presión baja, entonces me cambiaron la medicación… Cosas de la vida”, completó.

El día que habló de su romance con Luis Miguel

Durante una dinámica del programa donde la consigna era revelar el “soundtrack” de sus vidas, Andrea sorprendió a todos al entonar los primeros acordes de “Sueña”, el emblemático éxito de Luis Miguel. Lo que comenzó como un momento musical pronto se transformó en una revelación cargada de nostalgia y picardía.

Al profundizar en por qué esa melodía marcó su destino, Andrea compartió un recuerdo íntimo de su maternidad. “Cuando estaba embarazada, le pedí al médico si podía escuchar música en el parto. Elegí esta canción y justo nació mi hija en ese momento. Es una canción muy especial, de alguien muy especial para mí, y que tiene relación con alguien más especial para mí. Y además la letra… ‘El amor renacerá’. Apuesto a eso", dijo.

Andrea del Boca descolocó a todos al hablar de su pasado con Luis Miguel

También contó que tuvo un vínculo muy personal con Luismi. “A Micky lo conocí hace muchísimos años en Mónaco. Tengo los mejores recuerdos. Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco”, sugirió, enigmática.

La pelea con Sol Abraham

A finales de marzo, la casa de Gran Hermano Generación Dorada estalló en un clima de absoluta tensión tras la noticia de que los participantes contarán con solo la mitad del presupuesto, lo que derivó en un feroz cruce entre Andrea del Boca y Solange Abraham. Todo comenzó cuando Solange anunció que dejarían de comprar carne, sugiriéndole a la actriz con ironía: “Andá a dormir, Andrea, que te va a caer bien”. Esto desató la furia de Del Boca, quien no tardó en increparla por su higiene en la cocina tras haber encontrado un pelo en el postre, señalándole que, por su formación como bromatóloga, debería haber tenido más cuidado.

La feroz pelea entre Andrea Del Boca y Solange Abraham por el menú diario

La pelea escaló a un terreno personal cuando Solange acusó a la actriz de fingir con su personalidad, lanzándole un hiriente: “Andá a Netflix porque acá actuás muy mal”. Lejos de amedrentarse, Andrea sacó a relucir su vasta trayectoria y respondió con firmeza: “Yo hago el personaje que se me canta el cu**. Hace 57 años que trabajo, mami”.

El desconsolado llanto tras escuchar las palabras de aliento de su mamá de 95 años

Hace unos días, los hermanitos recibieron -a través de un video- mensajes de cariño de sus familias y la actriz no pudo ocultar las lágrimas al escuchar los buenos deseos que le enviaron su madre, su tía y su hija.

“Te amo mucho, Felices Pascuas, mi amor. Te quiero y a toda la casa de Gran Hermano le mando un saludo”, expresó Ana María Castro, la madre de la actriz, y sus palabras generaron una profunda emoción en Del Boca.

Andrea del Boca rompió en llanto tras escuchar a su madre e hija en un emotivo video

Otro de los momentos más sensibles surgió de la mano del mensaje que le envió su hija Anna. “Hola, mamá. Te amo, te extraño. Vos no me podés extrañar tanto, no te hagas la vivaracha porque me tenés siempre en la almohada”, comentó simpática la joven.

“Son todo para mí. Son mi motor. Son las personas que en los momentos difíciles me mantienen firme y con fuerza para salir adelante”, expresó Andrea visiblemente sensibilizada.

La caída que la dejó afuera del reality

Cerca de las 20 de este lunes, la actriz se resbaló en el piso de la cocina y cayó de frente, golpeando su cara y su cabeza contra una de las puertas del mueble ubicado junto a la heladera, lo que generó preocupación entre quienes estaban presentes.

Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano 2026 y fue sacada en ambulancia tras el golpe

“Ella cae de boca y lo que impresiona de las imágenes, los que la vimos de acá afuera, es que cae como con peso muerto y no tuvo reacción para amortiguar el peso con las manos”, explicó Santiago del Moro, luego de haber revisado las cámaras para reconstruir con precisión el episodio.