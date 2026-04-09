Las impactantes imágenes del accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano
La actriz tuvo que abandonar el reality por las consecuencias del golpe y Telefe decidió mostrar el video de lo sucedido
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Andrea del Boca tuvo que salir nuevamente de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, a diferencia de la primera vez, decidió no volver y abandonar la competencia, ya que sufrió una grave lesión en su boca y diversos golpes en el cuerpo.
Durante la previa a la gala de nominación, Santiago del Moro sorprendió al revelar que iban a mostrar el video de la lesión de Andrea. Así, se pudo observar que la actriz cayó de cara al piso, no pudo poner sus manos para protegerse y se partió dos dientes.
Tras unos pocos segundos de video, el conductor remarcó que todavía tienen mucho más para mostrar, aunque no se volvió a hablar sobre el tema más allá de un breve debate entre los panelistas de Gran Hermano Generación Dorada. De esta manera, se deberá esperar para conocer nuevos detalles sobre la salud de Andrea del Boca, quien no volvió a aparecer en televisión desde su salida del reality y ya se encuentra en su casa.
Al igual que ocurrió durante los primeros tres abandonos, Telefe deberá buscar un reemplazo para la participante que eligió irse por decisión propia. En el pasado, el canal reemplazó a Daniela de Lucía con su propio reingreso luego de algunos días, a Divina Gloria con Carla “Carlota” Bigliani y a Jenny Mavinga con Tamara Paganini. Por el momento, no se sabe quién podría entrar, aunque se mencionó el nombre de la propia hija de la actriz y está claro que van a optar por una mujer para ocupar su vacío.
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