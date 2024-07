Antonela Roccuzzo compartió su rutina de entrenamiento y revolucionó las redes: “Sentadillas y cadera”

Escuchar

En medio de la Copa América 2024, no solo los integrantes del seleccionado que dirige Lionel Scaloni son el centro de la escena, sino también algunas de las esposas de los jugadores, quienes conquistan a sus seguidores con cada una de sus actividades en las redes sociales; y Antonela Roccuzzo es una de ellas.

Antonela Roccuzzo mostra sus conjuntos para entrenar desde su cuenta de Instagram

Amante de la vida fitness, la rosarina de 36 años asiste al gimnasio cada vez que puede. En las últimas horas, utilizó su cuenta de Instagram, donde la siguen 40 millones de seguidores, para mostrar algunos de los ejercicios que incluye su rutina y sorprendió a todos.

“Sentadillas y cadera”, escribió sobre el primer clip que compartió, en el que se la vio luciendo un conjunto de calza corta y top negro, el cual completó con unas medias y zapatillas de cuero blancas. En la siguiente storie, la esposa de Lionel Messi subió una imagen de la próxima máquina de musculación que utilizaría: para trabajar la pelvis.

Antonela Roccuzzo mostró, una vez más, su rutina de ejercicios (Foto: captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

Otra de las piezas que no pueden faltar en los entrenamientos de la madre de Thiago, Mateo y Ciro, es la ropa de indumentaria que la acompaña a todas partes y la cual ella promociona en la gran mayoría de sus publicaciones. Se trata de Alo Yoga, una empresa de indumentaria casual y deportiva que tiene el objetivo de lograr no solo comodidad para practicar la disciplina tradicional, espiritual, física y mental originada en la India, sino también con glamour.

Asimismo, Roccuzzo adjuntó la playlist que se armó en Spotify para ir a entrenar. La misma se llama “WORKOUT x Antonela Roccuzzo” y entre las canciones favoritas se encuentran Corazón Vacío, de María Becerra; Perdonarte, ¿para qué?, de Los Ángeles Azules y Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58, de Bizarrap y Young Miko, entre otros.

Cabe destacar que la plataforma de música no solo es la favorita de la influencer, sino también otra de las marcas con la que trabaja desde junio de este año. “La música es parte de mí. Siempre he escuchado música de todas partes, pero hay algo en la música latina que me fascina”, dijo en aquel entonces a través de un posteo.

Anto Roccuzzo dejó entrever la que posiblemente sería su nueva relación laboral con Spotify (Foto: Instagram @antonelaroccuzza)

Y en ese momento, agregó: “Tenemos artistas increíbles y me llena de orgullo que nos representen a nivel internacional. Las mujeres en particular están dando pasos más fuertes, aportando su importancia a la industria. El hecho de que hoy ocupen los primeros lugares en las listas musicales habla de su arduo y constante trabajo y, por supuesto, de su talento”.

Pero no todo es entrenamiento. En las últimas horas, Anto publicó una storie disfrutando del verano norteamericano y causó furor entre sus admiradores al sacarse una foto con un bikini de color verde y negro, mientras se bronceaba al borde de una pileta.

Antonela Roccuzzo encendió las redes con una foto en bikini

Con la mano en su frente para tapar el sol, Antonela subió esta postal y le agregó el tema musical de la artista Karol G llamado “Si antes te hubiera conocido”, con la que decoró la publicación que rápidamente se hizo viral.

Abu, la mascota de la familia Messi

Por otra parte, también mostró parte de la intimidad de su día al compartir una imagen de su perro Abu, quien la acompaña desde su estadía en Europa y está presente en su día a día en Estados Unidos.

