Pura química y romance juvenil: de qué trata Off Campus, la serie del momento de Prime Video que está en boca de todos

El fenómeno de las adaptaciones literarias a la pantalla chica llegó para quedarse y su recepción dio cuenta de que los fans están encantados con la posibilidad de ver a los personajes que imaginaron en su cabeza, cada vez que dieron vuelta la página de su saga de libros favorita, como personas de carne y hueso. Tras el éxito de El verano que me enamoré (The Summer I Turned Pretty), Prime Video decidió explorar este universo y producir historias de amor protagonizadas por actores jóvenes con poca experiencia en la industria que de la noche a la mañana pasan a convertirse en estrellas.

Y la serie del momento tiene justamente estas características: una historia de amor entre la estrella del equipo de hockey y una aspirante a artista musical, que pasan de fingir ser novios a enamorarse perdidamente el uno del otro. Seguro les suena la trama de este sport romance (romance deportivo) porque se habrán cruzado con un recorte en TikTok, un posteo en Instagram o un comentario en X. Y es que Off Campus llegó a Prime Video el 13 de mayo y no solo revolucionó las redes sociales, sino que actualmente es la serie más vista de la plataforma a nivel global.

Off Campus es actualmente la serie más vista de Prime Video a nivel global Liane Hentscher - Amazon MGM Studios

Off Campus está basada en la novela de Elle Kennedy Prohibido enamorarse (The Deal), el primero de los cinco libros de su saga Kiss Me. La historia tiene como protagonistas a Garret Graham (Belmont Cameli) y Hanna Wells (Ella Bright), dos estudiantes de la Universidad de Briar de Massachusetts. Él es el capitán del equipo de hockey sobre hielo y ella una estudiante con excelentes calificaciones que sueña con ser compositora de música para cine. Sus mundos son completamente opuestos, pero tras un primer encuentro llegan a un acuerdo: mientras ella lo ayudará a aprobar un examen, él fingirá ser su novio para que conquiste al chico que le gusta.

Off Campus -Temporada 1 (Adelanto)

La serie creada por Louisa Levy cuenta con ocho episodios de alrededor de 50 minutos de duración, a los que los suscriptores le dieron play incluso más de una vez. Y, al igual que ocurrió con series como El verano en que me enamoré, Más que rivales (Heated Rivalry) y Maxton Hall, llevaron la conversación a las redes sociales, lo que hizo que su popularidad creciera a pasos agigantados. Y lo cierto es que una audiencia comprometida, fiel y sobre todo feliz con el contenido es indispensable para que una historia pueda continuar y no quede a mitad de camino.

Hay varios elementos que explican el éxito que tuvo Off Campus. Por un lado, la química entre sus protagonistas y una relación de ficción basada en la confianza, en el consentimiento, en la sinceridad, en hablar sobre experiencias traumáticas y en el apoyo y acompañamiento mutuo. Por el otro, el elenco coral. Está la mejor amiga de Hannah, Allie Hayes, interpretada por Mika Abdalla, y los amigos y compañeros de equipo de Garret: Antonio Cipriano interpreta a John Logan, Stephen Kalyn a Dean Di Laurentis y Jalen Thomas Brooks a John Tucker. Si bien en esta primera temporada sus personajes son más secundarios, en poco tiempo comenzarán a tomar más protagonismo porque, al igual que Bridgerton, cada libro cuenta la historia de amor de un deportista diferente.

La primera temporada de Off Campus sigue la historia de amor entre Hannah (Ella Bright) y Garrett (Belmont Cameli) Liane Hentscher - Amazon MGM Studios

Además de la adaptación, la forma en la que se abordaron temáticas sensibles y cómo se trataron los vínculos amorosos y amistosos fue elogiada por la audiencia y la crítica. Tuvo una aprobación de la crítica del sitio especializado Rotten Tomatoes del 93 por ciento y de la audiencia del 88 por ciento, números más que satisfactorios.

Logan (Antonio Cipriano), Garrett (Belmont Cameli), Dean (Stephen Thomas Kalyn) y Tucker (Jalen Thomas Brooks), las estrellas del equipo de hockey sobre hielo de la universidad Liane Hentscher - Amazon MGM Studios

Si bien es una romcom (comedia romántica) nueva, al igual que la serie basada en la trilogía de Jenny Han, le rinde tributo a algunos clásicos del género, empezando por Dirty Dancing y siguiendo por Top Gun y Dieciséis velas (Sixteen Candles). Y, así como sucedió con Stranger Things, la música tiene un lugar privilegiado e hizo que una nueva generación escuchara o reescuchara varios hits musicales, como “The Bitch Is Back” de Elton John, “Cherry Pie” de Warrant y “On The Floor” de Jennifer Lopez. Es más, tras el estreno de la serie, esta última canción despegó en Spotify al acumular más de un millón de reproducciones. El revuelo fue tal que, tras darle el visto bueno a la serie en X, su intérprete se reunió con la actriz Mika Abdalla para recrear una de las escenas y revolucionaron las redes.

Jennifer Lopez sorprendió a los fanáticos al sumarse al furor por Off Campus

Un punto a favor para la producción de Prime Video es que los fanáticos no tendrán que esperar años para darle play a la secuela. La segunda temporada, que estará basada en Inmune a ti (The Score), el tercer libro de la saga, protagonizado por Dean y Allie, se confirmó incluso antes del estreno de la primera y comenzará el rodaje en Vancouver, British Columbia, Canadá, el 1 de junio de 2026 y está previsto que llegue a la plataforma en 2027.

Las puertas de la Universidad Brier están oficialmente abiertas y tanto la producción como sus actores dejaron en claro que los primeros ocho episodios fueron solo el comienzo.