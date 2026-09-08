Antonela Roccuzzo sorprendió a todos al mostrar qué libros lee hoy: del romance que es furor a la trilogía de fantasía

Antonela Roccuzzo es fanática de la moda, los productos de cuidado para la piel y el mundo fitness. Viaja a Nueva York para asistir a eventos de lujo repletos de estrellas de Hollywood y acompaña incondicionalmente tanto a Lionel Messi como a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en sus partidos de fútbol. Pero, si de ella dependiera, pasaría gran parte de su día en uno de los universos más apasionantes que existen: el de la literatura. La rosarina es amante de los libros, lee en inglés y en español y en su casa tiene una inmensa biblioteca donde predominan títulos de romance y fantasía. A sabiendas de que sus seguidores están siempre al pendiente de sus novedades, reveló cuáles son sus lecturas actuales y sorprendió a más de uno.

El lunes 7 de septiembre, Roccuzzo compartió en su cuenta de Instagram —red social en la que acumula casi 42 millones de seguidores— postales de lo que aconteció en su vida en los últimos días. Todas las miradas se posaron en una imagen de su escritorio y no solo por los portaretratos de sus tres hijos con las camisetas de Inter Miami y la selección argentina y hasta una polaroid de su marido, sino por los cuatro libros que eligió mostrar.

Anto Roccuzzo volvió a Instagram y compartió con sus seguidores sus nuevas lecturas favoritas (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Y lo que quedó en evidencia es que Antonela Roccuzzo no es ajena a las tendencias, al contrario, se suma a ellas. Actualmente está leyendo, en inglés, The Deal (Prohibido enamorarse, su nombre en español). Este es el primero de los cinco libros de su saga Kiss Me de Elle Kennedy, en la cual está basada Off Campus, la exitosa serie de Prime Video protagonizada por Belmont Camelli, Ella Bright, Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Jalen Thomas Brooks y Joshua Heuston, que estrenó en mayo y que actualmente está filmando su segunda temporada en Vancouver, Canadá.

Antonela Roccuzzo mostró su selección de libros: The Deal de Elle Kennedy; Corazón roto de Colleen Hoover; El príncipe cruel de Holly Black y la Santa Biblia (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Este sport romance (romance deportivo), publicado en 2015, que se convirtió en un fenómeno en ventas, tiene como protagonistas a Garrett Graham, la estrella del equipo de hockey sobre hielo de la Universidad Briar, y a Hannah Wells, una aspirante a artista musical, que fingen ser novios y terminan enamorándose perdidamente el uno del otro.

Antonela Roccuzzo está leyendo, en inglés, The Deal, el libro de Elle Kennedy en el que se basa la serie Off Campus (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Siguiendo la tendencia de historias de amor escritas por autoras femeninas, entre los nuevos elegidos de la rosarina también está Corazón roto (Without Merit) de Colleen Hoover. Este libro, publicado en 2024, tiene como protagonista a Merit Voss, una joven que colecciona trofeos y es obligada a guardar los secretos de su compleja familia. “Cansada de las mentiras, Merit decide acabar con la ilusión de una familia feliz de la que nunca formó parte, dejándolos atrás para siempre. Cuando su plan de escape fracasa, se ve obligada a afrontar las terribles consecuencias de decir la verdad y perder al único chico que ama”, reza la sinopsis oficial.

Roccuzzo es fanática de la autora estadounidense. En 2024 leyó It Starts With Us (Volver a empezar), segunda parte del bestseller It Ends with Us (Romper el círculo), el cual fue llevado a la pantalla grande con Blake Lively y Justin Baldoni, y también Verity, La sombra de un engaño (Verity), thriller psicológico que llega a los cines el 1 de octubre con Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett y la dirección de Michael Showalter.

Roccuzzo también comenzó con la lectura de El príncipe cruel, el primer libro de la trilogía Los habitantes del aire de Holly Black (Foto: Instagram/@antonellaroccuzzo)

Asimismo, como amante de la literatura de fantasía, dejó entrever la portada de El príncipe cruel (The Cruel Prince), el primero de los libros de la trilogía de Los habitantes del aire (The Folk of the Air), de Holly Black. La historia sigue a Jude, quien, luego del asesinato de sus padres cuando tenía solo siete años, fue secuestrada junto a sus hermanos y obligada a vivir en la peligrosa Corte Suprema de las Hadas. “Diez años después, Jude no desea nada más que pertenecer a ese lugar, a pesar de su mortalidad. Pero muchas de las hadas desprecian a los humanos. Especialmente el príncipe Cardan, el hijo menor y más malvado del Gran Rey. Para ganarse un puesto en la Corte, debe desafiarlo y afrontar las consecuencias”, reza la sinopsis. Antonela, además, ya tiene en su biblioteca El rey malvado (The Wicked King) y La reina de nada (The Queen of Nothing), los otros dos libros de la saga.

Por otra parte, la rosarina también volvió a mostrar su lectura de la Santa Biblia, la cual siempre mantiene cerca.

Anto Roccuzzo volvió a evidenciar su pasión por los libros

Por último, para reforzar su pasión por la literatura, la influencer publicó en TikTok un video que mostró que aprovecha cada momento de su día para priorizar la lectura en lugar de agarrar el celular, ya sea mientras la maquillan para un evento o en la cama antes de dormir. “Es tan real eso que dicen: los libros te llevan aunque no te muevas del sitio”, expresó.