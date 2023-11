escuchar

Los caminos de Daniela Celis y Thiago Medina se cruzaron el 17 de octubre de 2022, con el inicio de la décima edición de Gran Hermano (Telefe), conducido por Santiago del Moro. Entre idas y venidas de su romance, la pareja que comenzó dentro de la casa más famosa del país anunció su embarazo pocas semanas atrás y, en medio de un baby shower, reveló los nombres de los dos bebés y quiénes serán sus padrinos.

En un emotivo día, en el que anunciaron que esperan la llegada de gemelas, Thiago Medina y Daniela Celis revelaron ante sus familiares y amigos más cercanos los nombres que eligieron para sus pequeñas. Se trató de Laia y Aime. “¡Dos nenas!”, exclamaron los asistentes al festejo, entre los que figuraron varios integrantes de la última edición de la casa más famosa del país, como Romina Uhrig, Julieta Poggio, Ariel Ansaldo, Lucila “La Tora” Villar o Juan Ignacio “Nacho” Castañares.

De hecho, dos excompañeros de Gran Hermano personificarán a la madrina y el padrino de las pequeñas, junto a Mara, la hermana de Daniela. “¿Querés ser mi madrina?”, leyó Poggio en una tarjeta, mientras no pudo controlar la emoción. La exparticipante porteña rompió en llanto en medio del emotivo momento, para abrazar después a su amiga y agradecerle por el gesto.

“Amiga, siento tu felicidad como mía. Gracias a la vida por cruzarnos y a vos por elegirme en esta responsabilidad tan hermosa. Te prometo estar siempre, cuidar, malcriar y adorar a estos bebés”, escribió la modelo en su perfil de Instagram.

A su vez, la pareja reveló que el padrino, junto al también hermano de Daniela -Sebastián-, sería Nacho Castañares, quien acudió vestido de azul para evidenciar que tenía como preferencia el sexo masculino a la hora del anuncio. Por el contrario, Julieta asistió con un top rosado y unos pantalones blancos.

Al instante, los exparticipantes de Gran Hermano se fundieron en un sentido abrazo, mientras los futuros papás no podían dejar de sonreír.

La sorprendente angustia que manifestó Daniela al anunciar su embarazo en público

A finales de agosto, Daniela Celis confirmó los rumores que surgieron acerca de su embarazo. En diálogo con Pilar Smith, la conductora del ciclo de streaming de Fuera de Joda (Tronk), en el que participaron tanto ella como otros de sus excompañeros de GH, mostró su angustia ante una situación que vivió en medio de la emoción por su noticia.

“Una vez que ya te pedí disculpas, te quería preguntar si es verdad de que ya estás embarazada”, advirtió Smith. Al instante, Daniela mostró su nerviosismo y no pudo contener las lágrimas. “Se empezaron a viralizar muchas cosas, había cosas que quería que se viralicen y cosas que no. Me re duele... Ay, no puedo, chicos”, expresó la modelo. Según trascendió, Celis se refirió a la filtración de los datos de su embarazo de gemelos a través de la clínica médica.

Y siguió: “Es muy difícil que la vida te cumpla todo lo que vos quieras y lo estoy entendiendo. Sí, voy a ser mamá”, ante la emoción de todos los asistentes, que gritaron ante la sorpresa. “Y tengo una noticia más tierna. No me encontré con uno, sino que me encontré con dos. Y no van a ser mellizos, como fue mal filtrado por todos. Van a ser gemelos”, expresó la orgullosa mamá.