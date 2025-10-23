Este jueves por la mañana, Lourdes Fernández, excantante de Bandana, subió un video a sus redes sociales tras la denuncia por su desaparición. “Estoy perfecta”, dijo en Instagram, luego de que su madre denunciara ante autoridades que desde el 4 de octubre no tiene contacto con su hija.

“Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, indicó en alusión a la denuncia que hizo su madre ante autoridades policiales por averiguación de paradero. “Estoy perfecta. Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”, agregó, en el video que registra su disfonía y en el que no se entiende el mensaje completo.

Apareció Lourdes de Bandana tras la denuncia de su madre ante la policía: “Estoy perfecta”

La madre de Fernández se acercó en las últimas horas a la sede de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Palermo, y dijo haber perdido el contacto con su hija (que como solista se identifica Lowrdez) el pasado 4 de octubre, según pudo averiguar LA NACION.

La presentación había sido realizada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal. A raíz de eso, la policía fue al domicilio de la cantante. Los agentes fueron recibidos por un hombre que les indicó a las autoridades que ya no era pareja de Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar. En consecuencia, se inició una averiguación de paradero.

Lourdes Fernández desmintió la denuncia de su desaparición: la ex Bandana hizo un posteo en redes

En paralelo, este jueves por la mañana, después de que la cantante haya confirmado que estaba bien, la Policía de la Ciudad indicó a LA NACION que volvió a ingresar a la casa de su expareja y que Lourdes no estaba ahí.

Lourdes Fernández Instagram: @lowrdez

Cuando la madre fue a la comisaría ayer, sostuvo que su hija había pasado por situaciones de violencia de género con su expareja.

A pesar de que la denuncia dice que desde el 4 de octubre no había contacto con ella, Fernández estuvo activa todo este tiempo en Instagram. Anoche subió una historia con pasajes que no terminan de entenderse. “Grax LeanGG Dt con mucho amo [sic]”, se ve escrito sobre una foto de dos personas que caminan tomadas de la mano y forman un corazón.

Los últimos posteos de Lourdes de Bandana

El posteo agrega: “Reparar el vínculo. Es importante sol (sic) tenemos una sola vida y un solo amor”. En tanto, hace un día, Lourdes publicó una foto en la que se la ve con un hombre al que llama “LeanGG” [posiblemente en referencia a Leandro Esteban García Gómez], igual que en su última historia, para dedicarle feliz cumpleaños.

La escalofriante denuncia por violencia de género

A finales de 2022, Lourdes había denunciado a Leandro Esteban García Gómez, su expareja, por violencia de género. Según trascendió, la cantante se presentó en la comisaria con golpes y marcas acompañada por varias amigas. Movilizada por la violencia que había sufrido, la artista compartió una historia en Instagram donde se dejó ver golpeada y le recomendó a las mujeres ir a la Justicia si pasan por este tipo de situaciones.

En noviembre de 2022 Lourdes Fernández, de Bandana, denunció a su expareja por violencia de género

Sobre un video en donde mostraba los moretones de su cara, la cantante escribió: “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo”.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, agregó en letras blancas con fondo negro. Y, según confirmó el periodista Mauro Szeta, varias personas fueron testigo de las agresiones.

En 2022 Lourdes denunció a Leandro Esteban García Gómez por ejercer violencia de género contra ella

En 2022, tras aquel violento episodio, la periodista Cora Debarbieri leyó algunos fragmentos de la declaración de Fernández: “Estuvimos en pareja desde antes de la pandemia. Él justo en ese momento estaba pasando por una situación complicada, porque hacía tres años que no podía ver a sus hijos”, apuntó la periodista y continuó leyendo las declaraciones de Lourdes.

“Yo lo banqué, estuve junto a él, lo ayudé mucho. Durante el plazo que duró la relación siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, diciéndome que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado”, continuó. “En ese momento vinieron todos los vecinos del departamento de enfrente, quienes llamaron a la policía. Cuando vinieron los policías les dije que no lo quería denunciar. Nunca denuncié ningún hecho porque no lo quería perjudicar”.

Sobre la noche que impulsó a la artista a finalmente hacer la denuncia, Lourdes explicó: “Nos encontramos, fui a su departamento. Estuvo todo bien hasta que me comenzó a preguntar con quién había estado en este tiempo. Yo le dije que me había besado con alguien que conocí en una quinta el fin de semana pasado. Él como siempre me comenzó a decir que soy fácil y varias cosas más”, recordó.

“Cuando se quedó dormido le tomé el dedo para poner su huella en el teléfono. Es ahí que vi mensajes de él con otras mujeres”, leyó Debarbieri y advirtió que ese momento fue el comienzo del acto violento. “Es ahí cuando me toma del cuello, me pega piñas en todo el cuerpo, -lesiones visibles a la instrucción, agregó la periodista-, y me tira por las escaleras. Yo me puse a gritar en el palier del edificio para pedirle que me abra la puerta. En ese momento le pude sacar mi celular”, agregó.

En medio de la preocupación por el paradero de la artista, LA NACION dialogó con la producción que prepara el show de regreso de Bandana, que tiene fecha para el 23 de noviembre y aseguraron estar en contacto cotidiano con la cantante.