La madre de Lourdes de Bandana denunció que su hija no aparece desde el 4 de octubre y se inició una investigación

La madre de la cantante Lourdes Fernández, conocida sobre todo por su paso por el grupo Bandana, radicó una denuncia para que las autoridades la ayuden a dar con la artista, con la que aseguró no tener contacto desde hace tres semanas.

La mujer se acercó a la sede de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Palermo, y dijo haber perdido el contacto con Lourdes (que como solista se identifica Lowrdez) el pasado 4 de octubre.

La presentación fue realizada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

Inmediatamente, personal de la comisaría se dirigió al domicilio de la cantante, en el mismo barrio porteño. Los agentes fueron recibidos por un hombre, que les indicó que ya no era pareja de Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar.

Sin embargo, las autoridades todavía no pueden encontrarla. Entonces, de momento la magistratura ordenó implantar una consigna en el lugar y se inició una averiguación de paradero.

Según pudo saber LA NACION, cuando fue a la comisaría la mamá de la ex Bandana sostuvo que su hija había pasado por situaciones de violencia de género con su pareja.

Publicaciones en redes

Mientras la madre dice no saber nada de ella y no poder entrar en contacto, las redes sociales de la cantante se mantuvieron activas.

Hace 11 horas, en la cuenta oficial de Lourdes hay una publicación con pasajes que no terminan de entenderse. “Grax LeanGG Dt con mucho amo [sic]”, dice sobre una foto de dos personas que caminan tomadas de la mano y forman un corazón.

El posteo agrega: “Reparar el vínculo. Es importante soi [sic] tenemos una sola vida y un solo amor”.

Después, también hace 11 horas, hay otra imagen de la cantante sonriente recostada con un gato.

