Bandana reveló que decidieron separarse luego de que un oráculo chino les tirara las cartas: “Salió un hexagrama”

En medio de la preparación para sus shows el 6 y 7 de marzo en el Teatro Gran Rex, las Bandana visitaron Soñé que volaba (Olga), donde sorprendieron no solo al revelar que tiempo atrás asistieron a terapia grupal, sino que esta fue la causa por la que el grupo pop llegó a disolverse en 2004.

Las Bandana visitaron el ciclo de streaming Sería increíble y sorprendieron con sus declaraciones (Foto: Captura TV)

Todo empezó cuando Nati Jota les preguntó a las integrantes de la banda, surgida del concurso televisivo Popstars en 2001, si era cierto que habían recurrido a terapia. “Sí, gracias a Dios”, lanzó con total sincericidio Lourdes Fernández.

En ese sentido, Virginia Da Cunha explicó: “Una psicología muy integrativa, de muchas disciplinas. Muy capa. Usábamos el I Ching. Así fue como la banda se termina disolviendo, después de una tirada de I Ching y sale un hexagrama“.

Al escucharla, la periodista quiso saber de qué se trataba. “Es un oráculo chino”, respondió Virginia. “¿Y el oráculo dijo ‘se tienen que separar’ y se separaron?“, quiso saber Nati. “Sí. Igual estábamos todas muy al límite en ese momento”, se sinceró Lourdes.

Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha, Lourdes Fernández y Lissa Vera revelaron detalles de su distanciamiento en 2004 Soledad Aznarez

La presión externa también jugaba un rol fundamental. A raíz de esto, Lourdes recordó la resistencia de sus propios entornos: “Era una situación particular. Piensen que nuestras familias nos decían: ‘¿Cómo te vas a bajar de esto? ¡¿Cómo?!’”. Sin embargo, la cantante aseguró que la decisión fue un acto de honestidad: “Por respeto al público, creo que todas tomamos la decisión correcta. Nos daban mucho amor como para andar ‘chamuyando’”.

Por su parte, Valeria Gastaldi y Virginia coincidieron en que el ritmo era insostenible. “Para mí estábamos cansadas”, comentó Valeria; mientras que su compañera aseguró: “Sentís que estás mintiendo. Tenés que poner cara de diva arriba de un yate en Miami cuando no dormiste, no desayunaste y no vas al baño hace una semana. Eran muchas cosas que no coincidían”.

Las Bandana en Sería increíble (Foto: Instagram/@seriaincreible_)

Finalmente, con la perspectiva que dan los años, Valeria reflexionó: “Con el ‘diario del lunes’ uno dice: ‘Bueno, podríamos haber frenado un año y seguir’. Se puede hacer eso, pero en ese momento la salida fue esa y no vimos otras alternativas”.

Qué es un hexagrama

Un hexagrama es una figura geométrica del I Ching compuesta por seis líneas (algunas continuas y otras cortadas) que representan la combinación de las energías Yin y Yang. Existen 64 combinaciones posibles, y cada una funciona como un símbolo con un significado específico sobre el presente o el futuro; en el caso de Bandana, la interpretación de ese símbolo particular les sirvió como una señal “mística” o guía para confirmar que el ciclo de la banda había terminado y que debían separarse.