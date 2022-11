Apareció un video que hunde a Martina de Gran Hermano 2022

escuchar

Martina Stewart Usher salió el último domingo de la casa de Gran Hermano (Telefe) y de esta forma se convirtió en la segunda eliminada de la edición 2022 del reality más famoso de la televisión. En la previa de su ingreso al programa, la joven había dejado en su presentación una controversial frase en la que decía que no entendía la bisexualidad y que le daba “un poco de asquito”.

Ahora, se conoció un video del cásting de la profesora de Educación Física oriunda de Tigre en el que, en el mismo sentido, también hace una confesión que expone explícitamente su intolerancia ante la diversidad sexual que no la deja muy bien parada.

La revelación que hizo Martina en el cásting de GH que generó repudio en las redes

Martina salió de la casa del ‘ojo que todo lo ve’ el último domingo, luego de estar nominada junto a Juan y Nacho. La joven, de 25 años, recibió nada menos que el 57 por ciento de los votos del público para abandonar el programa. Una cantidad importante que claramente demuestra que, por estrategia o personalidad, esta participante no se había sabido ganar el cariño de la gente.

A esto habría que agregar que esta eliminada de la casa, integrante del grupo conocido como “los monitos” tampoco era una jugadora querida dentro de la casa más famosa, puesto que fue nominada para salir del lugar por gran parte de sus compañeros.

Una presentación controversial

Pero más allá de las contingencias del juego, donde todo puede pasar, Martina había hecho cuestionables declaraciones en la presentación anterior a su ingreso al reality. Allí, la tigrense se había definido como “caprichosa” y señalado que le encantaba el fútbol. “Voy a la cancha bastante seguido, pero mi cuadro depende de con quién esté. Salí con chicos que jugaban al fútbol, pero no voy a dar nombres”, dijo, y añadió una picante información: “Mi ídola es Wanda Nara. Hizo todo bien”.

Más adelante, Martina amplió la información sobre su vida, al contar que vivía con su familia y su perro Atilio, que “es mi media naranja”, según dijo. Hasta aquí todo bien, pero luego llegaron unas palabras que pudieron herir la sensibilidd de parte de la teleaudiencia: “Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito”.

Dadas estas declaraciones, los seguidores del programa esperaron la posibilidad de que la profesora de Educación Física tuviera algún choque con otra de las participantes, María Laura, llamada también “Cata”, que está de novia, en Paraná, con una mujer, a la que conoció jugando al fútbol.

“Ojalá que en la casa no me encuentre con gente muy canchera, con gente que discrimina, porque no me voy a poder contener”, había dicho María Laura, de 40 años, también en la presentación del programa. Pero, por fortuna, Martina y Cata no chocaron en la casa, al menos por este tema.

El video que hunde a Martina

Pero ahora salió a la luz otro video de Martina, que hizo para el casting del reality, en el que manifiesta todavía más explícitamente su opinión sobre la diversidad sexual. Específicamente, sobre la homosexualidad.

Este video, que tiene su origen en TikTok, comenzó a circular esta semana en las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, lo difundió Ángel de Brito con una lapidaria introducción: “Qué chica boba. Dios santo”.

El video del cásting de Martina para Gran Hermano 2022 generó rechazo en las redes sociales Twitter / @angeldebritook

Es que allí la tigrense que salió de la casa el domingo admitía abiertamente ser homofóbica.

“Me pidieron que me presente”, dice en la grabación Martina, y a continuación lo hace del siguiente modo: “Soy muy simpática, demasiado extrovertida, no tengo filtro, eso creo que no es ninguna virtud, porque me voy a chocar mucho con el otro”.

Martina, anoche, en el debate mano a mano con Santiago del Moro y los panelistas de Gran Hermano

De inmediato, la joven confiesa: “Soy demasiado competitiva, celosa, homofóbica”. Tras decir esto último, Martina se ríe y bromea sobre ella misma con una autorreferencia en tercera persona: “No tiene una virtud la piba”.

Sin embargo, en el siguiente renglón de su texto de la grabación, la profesora de Educación Física dice: “Soy muy empática, así que creo que me acercaría a las historias difíciles, porque soy medio ahí sensible y además no tengo historias difíciles para contar entonces me tengo que hacer amiga de alguien que tenga historias difíciles”.

El repudio en las redes

Más adelante, Martina presenta a Atilio, su perro con el que secretamente pretendía ingresar en la casa de Gran Hermano, algo que nunca se logró.

La expresión hasta ahora desconocida de Martina despertó reacciones de repudio en las cuentas de Twitter donde se subió el video. Muchos de los usuarios señalaron la contradicción de la participante de GH de señalar, inmediatamente después de la homofobia, que era muy empática. Otros cuestionaron la decisión de la producción del programa de dejar ingresar a una persona con esos conceptos discriminatorios.

Martina quedó entre las nuevas nominadas de la casa de Gran Hermano y el domingo se fue (Captura de TV)

Otra usuaria señaló que no veía mal la incorporación de Martina al programa porque “no todos tienen que pensar igual”. Una reflexión rápidamente replicada por otra tuitera, que sentenció: “Ser homofóbica no es una ‘forma de pensar’, es un discurso de odio y es un acoso sistemático a muchas personas por una condición que no podés elegir. Literalmente es casi lo mismo decir que odias a una persona por ser negro. De última si es tu pensamiento bárbaro, pero no lo digas”.

